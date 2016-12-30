HTC’nin popüler sanal gerçeklik başlığı Vive VR’ın yeni versiyonunu CES 2017’de tanıtacağına dair haberler, son zamanlarda daha sık duyulur olmuştu. Şirket, CES 2016’da HTC Vive Pre geliştirici kitlerini görücüye çıkarttığı için bu ihtimal kulağa pek de olağan dışı gelmemişti. Ancak HTC Vive 2 için CES 2017’de bir duyuru planlanmadığını açıklayarak bu ihtimali boşa çıkarmış oldu.

HTC için sanal gerçeklik pazarında işler iyi gidiyor. Akıllı telefon pazarında zor zamanlar geçiren şirket, yeni şekillenen sanal gerçeklik sahasında kendisine sağlam bir yer edinmeyi başarmış durumda.

Ancak burada da HTC’nin karşısında önemli rakipler bulunuyor. Bu rakiplerden biri olan Oculus da CES 2017’yi sessiz geçirecek. Şirket, bu yılki etkinliğin katılımcıları arasında yer almıyor. Oculus’un çatı şirketi Facebook ise CES 2017’de boy gösterecek. Facebook’un alanının bir kısmını Oculus’a ayırması sürpriz olmayacaktır.

HTC Vive 2 yerine ekosistemi geliştirmeye odaklanmış durumda

HTC’den Vive 2’nin CES 2017’de tanıtılacağını yalanlamak için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Vive 2’nin CES 2017’de tanıtılacağı dedikodusunda gerçeklik payı bulunmamaktadır. Vive’da şu an için güçlü ve büyüyen bir ekosistem geliştirmeye odaklanmış durumdayız.”