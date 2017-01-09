HTC U serisi adını taşıması beklenen yeni telefonlarını 12 Ocakta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. İnternete sızan bir video, Tayvanlı şirketin yeni akıllı telefon serisinde kişiselleştirilebilirlik yönünü ön plana çıkaracağını gösteriyor.

Yayınladığı sızıntıların yüksek isabet oranıyla tanınan duyumcu Evan Blass, Twitter hesabı üzerinden söz konusu videoyu paylaştı. Şirketin telefon için hazırladığı tanıtımlardan biri olduğu düşünülen videoda telefonun da insanlar gibi özel olması ve tıpkı müzik ya da kıyafet seçimi gibi insan tercihini yansıtması gerektiği belirtiliyor.

HTC’nin bu mesajla daha genç bir kullanıcı kitlesini yakalamaya çalıştığını söylemek yanlış olmayacaktır. Farklı tasarımlara ve bitirici dokunuşlara yöneleceğinin işaretini veren şirket, bu şekilde rakiplerinden ayrı bir noktada konumlanmayı amaçlıyor.

Videoda HTC’nin daha önce tercih ettiği bazı tarzları da görmek mümkün oluyor. 2016 model bazı Desire telefonlarındaki micro-splash tarzı videoda bir kez daha hatırlatılıyor. Ancak şirket “kimyasal”, “süper elyaf” ve “turnusol” adını verdiği üç materyali ön plana çıkarıyor.

Özellikle süper elyaf diğerlerinden daha farklı bir dokunuş olarak dikkat çekiyor. Kumaşla kaplı gibi görünmesi, telefona daha değişik bir hava kazandırıyor. Turnusol ise akıllara HTC One S ve anotlanmış gibi görünen kasasını getiriyor. Çift arka kameraya sahip olduğu söylenen söz konusu modelin HTC Vive adını taşıyabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

HTC U ile ilgili detaylar 12 Ocakta açıklanacak

Aynı zamanda Ocean kod adıyla anılan HTC U telefonlarıyla ilgili doğru bilgileri öğrenmek içinse 12 Ocak gününe kadar sabretmek gerekiyor.