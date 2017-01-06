Herkes daha çok HTC 10’un yerini alacak telefonu bekliyor, ancak HTC’nin öncelikle orta segmente mensup bir Android telefon tanıtacağı tahmin ediliyor. Daha önce HTC 10 Evo ve HTC Desire 10 gibi modellerle “10” sayısına olan bağlılığını gösteren HTC, yeni bu sefer HTC One X10 ile bağlılığını sürdürecek gibi görünüyor.

HTC 12 Ocak tarihinde bir etkinlik gerçekleştirecek. Bu etkinlikte muhtemelen One X10 resmiyet kazanacak. Bunun öncesinde beklenen telefonla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. @evleaks rumuzuyla bilinen Evan Blass, VentureBeat sitesinde yeni bilgiler paylaştı.

HTC One X10’un 5.5 inç, Full HD ekranlı bir cihaz olacağı ve HTC One X9’un yerini alacağı söyleniyor. Sekiz çekirdekli MediaTek işlemci, 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza ve muhtemelen microSD kart yuvası bu cihazın diğer teknik özellikleri arasında yer alacak.

Tasarımın HTC 10’a benzemekle birlikte, biraz daha yumuşatılacağı tahmin ediliyor. Parmak izi okuyucusu muhtemelen arka tarafa kaydırılacak, tıpkı HTC tarafından üretilmiş Pixel XL’de olduğu gibi. Bunun dışında cihazın temel malzemesinin metal olması bekleniyor.

Arkadaki kameranın 16 megapiksel, öndekinin ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı da belirtiliyor.

HTC, muhtemelen HTC One X10 modelini Android Nougat ile birlikte sunacak. Bununla birlikte hafif dozda HTC Sense kullanıcı arayüzünün de bulunduğunu görebiliriz. MWC 2017 veya sonrasında çıkacak yeni HTC amiral gemisinde ise yepyeni bir Sense arayüzünü görebiliriz.

Bu arada HTC One X10’da göreceğimiz bazı tasarım detayları, daha sonra çıkmasını beklediğimiz amiral gemisi HTC ürünü olacak HTC 11’de de yer alabilir.