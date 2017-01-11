HTC’nin yeni akıllı telefonunun çıkışı çok yaklaştı. Buna bağlı olarak gelen sızıntılar da artıyor. Android Police sitesi, Ocean Blue kod adıyla anılan cihaza ait birtakım fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflarda ortası alüminyum çerçeveli, ön ve arka yüzüyse tamamen camla kaplı bir telefon görüyoruz. HTC, son yıllarda telefonlarında sıklıkla yer verdiği tek parça alüminyum tasarımdan vazgeçmiş gibi görünüyor.

İlginçtir ki, telefonun sağ üst köşesinde LG V10 ve V20 modellerinde olduğu gibi ikinci bir ekran var gibi görünüyor. Fotoğraflara göre, bu ekranın işlevleri arasında uygulama kestirmeleri, hava durumu; tarihi, saat ve pil durumunu sürekli açık hâlde göstermek de bulunuyor. Bu, Amerika’yı yeniden keşfetmek gibi olacaktır. Bu nedenle umarız HTC’nin bu ikincil ekranla ilgili daha yenilikçi fikirleri vardır.

Arka tarafta kare şekilli bir kamera bulunuyor. Camla birlikte düşünüldüğünde akıllara Samsung’un telefonlarında kullandığına benzer bir düzen geliyor. Ancak HTC’nin benzer kamera tasarımını daha önce M9 modelinde kullandığını unutmamak gerekiyor. Bu kamera bölümünün hatırı sayılır bir çıkıntıya sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Üst tarafta SIM kart yuvası ve mikrofon, kenarda ise üstü dokulu yüzeyle kaplanmış güç butonu ve ses tuşları yer alıyor. Alt kenarda da USB-C portu bulunuyor. Daha önce çıkmış HTC Bolt veya HTC 10 evo modelleri gibi, bu yeni HTC cihazında da kulaklık jakı bulunmuyor. Telefonun siyah, koyu mavi, beyaz ve roze altın gibi en az dört renkle gelmesi bekleniyor.

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HTC sosyal medya hesapları üzerinden, 12 Ocakta, Türkiye saatiyle öğleden önce 11’de başlayacak olan etkinliğiyle ilgili son duyuruları yapmaya başladı. “U” olarak nitelendirilen yeni telefonun “Ocean” kod adıyla anılan model mi, yoksa başka bir telefon mu olacağını 24 saatten biraz daha fazla zaman sonra öğrenmiş olacağız. Bu arada bitirmeden önce, sözü edilen cihazın 6 inç QHD ekran, yepyeni Snapdragon 835 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza barındıracağın söylendiğini de dile getirelim.