HTC’nin son yıllarda çıkardığı amiral gemisi telefonlar olumlu yorumlar alsa da, şirketin hedeflediği satış rakamlarına ulaşamamıştı. Ancak bu durum, Tayvanlı üreticiyi akıllı telefon pazarında şansını tekrar tekrar denemekten alıkoymuyor. Şirket, kısa süre içince Ocean serisi olarak anılan yeni telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. Dedikodulara göre, bu serinin en üstünde yer alan HTC Ocean Note kulaklık jakı barındırmayacak. Akıllı telefonda kulaklık bağlantısı USB-C girişi üzerinden yapılacak.

HTC daha önce de kulaklık jakı olmayan bir akıllı telefon hazırlamıştı. Kısa süre önce tanıtılan HTC 10 evo, namıdiğer HTC Bolt, da kulaklık jakı barındırmıyor. Şirket bunun yerine akıllı telefona uyarlanabilir bir ses teknolojisi yerleştirmiş ve ses ayarlarının ortam sesine göre otomatik olarak düzenlenmesini mümkün kılmıştı. Bu özelliğin Ocean Note’a da yerleştirilmesi bekleniyor.

Sızıntılara göre, Ocean Note’un tanıtımında üç nokta üzerinde durulacak. Bu noktalardan ilkinin, 3.5 mm. kulaklık jakından kurtulmayı sağlayacak gelişmiş ses teknolojisi olacağı söyleniyor. İkincisinin ise kavisli ekran tasarımının olması bekleniyor. Bu ekranın Galaxy S7 edge‘in ekranına benzer bir yapıda olması öngörülüyor. Şirketin bu ekrana özel olarak koruyucular satmaya başlayacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

HTC Ocean Note’un tanıtımında ön plana çıkarılacak diğer noktanın ise kamera olacağı belirtiliyor. Kaynaklar HTC’nin yeni akıllı telefonuyla DxOMark kamera benchmark testinde en yüksek puanı almayı hedeflediğini belirtiyor. Hali hazırda bu unvan 89 puan ile Google Pixel’in elinde bulunuyor. HTC’nin akıllı telefon kameraları konusudaki karnesi biraz dalgalı olsa da, en son amiral gemisi HTC 10 testten 88 puan almayı başarmıştı. Dolayısıyla HTC’nin yeni akıllı telefonuyla bunun da üzerine çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.

HTC Ocean Note üç farklı renk seçeneğiyle gelecek

Ocean Note’un siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunması bekleniyor. Akıllı telefonda MediaTek tarafından üretilen bir işlemcinin bulunacağı söyleniyor. HTC’nin Ocean serisi telefonları 12 Ocakta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.