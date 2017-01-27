LG’nin yeni amiral gemisi telefonu G6’nın Google Assistant yüklü olarak geleceği söyleniyor. Bu konuda henüz resmi bir doğrulama olmasa da, LG’nin ardından başka üreticilerin adı da Google Assistant ile birlikte anılıyor. HTC Google Assistant özelliğine sahip telefonlar sunma konusunda istekli görünen üreticiler arasında yer alıyor.

Şirket, Google Assistant’a olan ilgisini üst düzey yöneticilerinin ağzından paylaşmaktan da geri kalmıyor. Tbreak’e konuşan HTC’nin akıllı telefonlar ve bağlı cihazlardan sorumlu başkanı Chialin Chang, şirketi ve Google arasındaki işbirliğine dair değerlendirmelerde bulundu. Chang, Google Assistant’a cihazlarında yer vermeleri konusunda da görüşlerini dile getirdi.

Google ile pek çok şey üzerinde çalıştıklarını söyleyen Chang, akıllarında daima farklı bir ürünün olduğunu belirtti. HTC’nin kendi telefonlarının da bir noktada Google Assistant’a hazır hâle geleceğini belirten Chang, Google’ın da bunu istediğinin altını çizdi. Google’ın Assistant’ı geliştirmek adına büyük veriye ihtiyaç duyduğunu söyleyen HTC yöneticisi, kendilerinin Assistant’ı bulutta kulanmak istediklerini dile getirdi.

HTC Google Assistant yerine kendi sanal asistanını sunmayı tercih etmişti

HTC U serisi akıllı telefonlarını bundan yaklaşık iki hafta önce tanıtmıştı. Şirket, yeni telefonlarında Google Assistant’a yer vermek yerine HTC Sense Companion adını taşıyan yapay zekâ asistanını ön plana çıkarmıştı. Ancak Google Pixel ve Pixel XL’in üretimini üstlenen HTC Google Assistant konusunda köprüleri atmadığını Chang’in açıklamalarıyla göstermiş oldu.