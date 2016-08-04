HTC üst segmentte One serisi Android telefonlarla rekabet ederken, daha düşük fiyat segmentlerinde Desire serisi Android telefonlarla mücadelesini sürdürüyor. Bu yıl One serisi amiral gemisi telefonların yerini HTC 10 gibi yepyeni bir başlangıç aldı. Ancak Desire serisi geçen yıllarda olduğu gibi iş başında ve rekabette HTC’nin elindeki silah olmaya devam ediyor. Geçen yıllarda Desire 816, Desire 820 gibi orta üst segment telefonların epey başarılı olduğunu görmüştük. HTC, bu yıl aynı başarıyı MediaTek işlemcili Desire 830 ile yakalamayı planlıyor. Bu hedefinde ne oranda başarılı olabileceğinin cevabını HTC Desire 830 inceleme yazısında arıyoruz.

HTC Desire 830 tasarım bakımından geçen yılın Desire 800 serisi telefonlarından çok farklı görünmüyor. Ufak tefek farklılıklar dışında yine karşımızda benzer çizgide tasarıma sahip bir cihaz var. Plastikten yapılmış telefonun arka yüzünü yumuşak bir lastik yüzey kaplıyor. Metal görünümü verilmiş ve cihazı tamamen saran metal görünümlü plastik çerçeve ön yüzde Gorilla Glass ekran camıyla tamamlanıyor. Telefonu elinize aldığınızda gayet rahat bir kullanım sunduğunu, ayrıca sağlamlık hissini yeteri kadar verdiğini göreceksiniz.

157.5 x 78.9 x 7.8 mm.’lik boyutlara ve 156 gr. ağırlığa sahip olan HTC Desire 830’un bu boyutlardaki bir telefon için makul ölçülerde ve ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. 5.5 inç ekranın etrafını saran çerçeve özellikle üst ve alt kenarda epey geniş görünüyor. Zaten ekran-çerçeve oranı da piyasadaki diğer 5.5 inç ekranlı telefonlara göre daha düşük seviyede. Biraz iPhone 6s Plus tadında bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen uzun kenarları saran çerçeve nispeten daha ince, buna ek olarak arka yüzeyde de kenarlara doğru hafif konik tasarım söz konusu. Bunu ince profille de birleştirdiğimizde, karşımıza büyük ekranlı bir telefona göre ergonomik sayılabilecek bir telefon çıkıyor. Sonuç olarak HTC Desire 830’u tek elle kullanmak çok zahmetli değil, büyük boyutlarına rağmen cepte de sorunsuz şekilde taşıyabilirsiniz.

5.5 inç ekranının alt ve üst kısmında, sınırlara yerleştirilmiş bir çift hoparlör bulunuyor. Ne var ki, Dolby Audio özellikli BoomSound hoparlörler HTC One M serisi telefonlarda sunmuş olduğu ses kalitesinin uzağında kalıyor. Stereo etkisini hissetmek mümkün, ancak ses şiddeti One M serisindekiler gibi değil. Ayrıca tiz de daha baskın. Ayarlar’dan hoparlör modunu Müzik’e çevirdiğinizde, müzik dinlerken biraz daha tatmin edici bir hoparlör çıkışı alıyorsunuz, ancak genel olarak, HTC Desire 830’un hoparlörü ortalamanın ötesine geçmiyor.

Sağ kenardaki güç butonu, HTC 10’daki gibi ses tuşlarından farklı bir desene sahip. Bu sayede sadece parmaklarınızla, telefona bakmadan bile güç butonunu ayırt etmeniz mümkün oluyor. Bunun üstünde ise sözünü ettiğimiz ses tuşları mevcut. Karşı kenarda ise, kolaylıkla açılan bir kapağın arkasına gizlenmiş nanoSIM ve microSD kart yuvaları mevcut. Aslında Desire 830 çift SIM kart destekli, ancak Türkiye’de tek SIM kart destekli versiyonları satılıyor. Bu da gördüğünüz bir yuvanın daha baştan kapatıldığı anlamına geliyor. Alt kenarda microUSB portu, üst kenarda da 3.5 mm. kulaklık jakı yer alıyor.

Arka tarafta çıkarılabilir bir kapak yok. Aslında bu durum da cihazı daha sağlam hissetmenize büyük katkıda bulunuyor. Sol üst köşede 13 megapiksel kamera bulunuyor. Bu kameranın etrafını çeviren renkli halkanın kenar çerçeveyle aynı renkte olması HTC Desire 830’a ayrı bir hava katıyor. Kameranın altında da tek LED flaşı görüyoruz. Bu arada ön yüzde de UltraSelfie olarak adlandırılan 4 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor.

Ön kameradan bahsetmişken tekrar ön yüzle devam edelim. Desire 830’un sahip olduğu 5.5 inç ekran, 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteğiyle sahiplere Full HD görüntü keyfini yaşatıyor. Günümüzde Quad HD ekranlar revaçta, ancak Full HD de fazlasıyla iş görüyor. Özellikle de HTC Desire 830 segmentindeki cihazlarda. Super LCD teknolojisine sahip olan telefonun görüş açıları geniş, renkler de epey canlı görünüyor. Renk gerçekliği fena sayılmaz. Beyaz tonlar olması gerektiği gibi, yeteri kadar beyaz görünüyor. 5.5 inç ekran büyük alan sayesinde film izlerken, oyun oynarken, fotoğraflara bakarken veya web sitelerinde gezinirken geniş bir görüntüleme alanı sunuyor, rahat ettiriyor. Parlak ışık altında da ekranın idare edecek yeterlilikte görüş sağladığını söyleyebiliriz.

İçerideki bileşenlere baktığımızda, HTC’nin bu orta üst segment telefonu için geçen yıllardan farklı olarak, Qualcomm Snapdragon işlemciler yerine Mediatek işlemciyi tercih ettiğini görüyoruz. Başka üreticilerin de sıklıkla başvurduğu bu stratejiyi şimdi de HTC’den görüyoruz. Bu karar hem optimum performans sunan hem de fiyat açısından uygun olan bir telefon elde etmeyi sağlıyor. Telefonda 1.5 GHz, sekiz çekirdekli Mediatek MT6753 yongaset bulunuyor. Mali T720 GPU ve 3 GB RAM bu işlemciye eşlik ediyor. RAM miktarı fazlasıyla yeterli görünüyor. Bu da aynı anda yeteri kadar uygulamayı açma ve kullanma noktasında epey yardımcı oluyor. 32 GB dahili hafıza da çekilecek fotoğraf ve videoları için yeterli görünüyor. Ancak daha fazlasını isterseniz, microSD kart yuvasına, kapasitesi 256 GB’ye kadar çıkan bellek kartlarından takabilirsiniz.

Performans noktasına gelince, HTC Desire 830’un benchmark testlerinde günümüz şartlarında ortalamanın biraz altında kalan sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Örneğin elimizde AnTuTu benchmark testinde 43000 seviyesinde alınmış bir sonuç var. Bu da geçen yılın orta üst segment telefonlarından biraz daha yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. GeekBench 3 de Mediatek işlemcinin tek çekirdek performansının 2013-2014 model amiral gemisi telefonlardakiyle aynı seviyelerde olduğunu, ancak söz konusu çoklu çekirdek performansı olduğunda, biraz daha 2014-2015 yıllarının amiral gemilerinin ulaştığı seviyeye çıkıldığını gösteriyor. Pratikteki duruma bakacak olursak, HTC Desire 830’un günlük işleri rahatlıkla yerine getirmeye imkan sağladığını söyleyebiliriz. Telefon görüşmeleri, e-posta yazışmaları, sosyal ağlarda takılmak, popüler oyunları oynamak, yüksek çözünürlüklü videoları izlemek gibi işlerde Desire 830 gayet yeterli görünüyor.

Telefonun sahip olduğu 2800 mAh kapasiteli pil, normal yoğunlukta sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarmaya olanak sağlıyor ki, bu da fazlasıyla yeterli. Pilin daha da uzun gitmesini isterseniz, güç tasarruf modundan yararlanabilir veya kablosuz bağlantı özelliklerini kapatabilirsiniz. Kablosuz bağlantıdan söz açılmışken, HTC Desire 830 Kategori 4 LTE desteğine sahip. Bu da saniyede 150 Mbit maksimum hızda veri indirme imkanı anlamına geliyor. Günümüz şartlarında bu destek yeterli görünüyor. Ayrıca 830’un sinyal çekimi performansı da hiç fena görünmüyor. 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.1, A-GPS ve GLONASS destekli GPS ve NFC de diğer kablosuz bağlantı özellikleri arasında yer alıyor.

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Yazılım tarafında, HTC Desire 830’un Android 5.1 Lollipop ile yüklü geldiğini görüyoruz. Bunun üstünde de HTC Sense 7.0 kullanıcı arayüzü mevcut. Android 7.0 Nougat’ın çıkışına birkaç haftanın kaldığı, Android 6.0 Marshmallow’un iyice yayıldığı bir ortamda Lollipop ile çalışan bir telefon ile başlangıç yapmak çok hoş bir durum olmasa gerek. Umarız, HTC bir an önce Desire 830’e ihtiyaç duyulan Marshmallow güncellemesini getirir.

Bunun dışında HTC One M9 ile birlikte ilk kez gördüğümüz Sense kullanıcı arayüzü deneyimi Desire 830’da mevcut. Çok fazla heyecan verici özellik yok. Bir Android telefondan beklediğiniz çoğu şeyi Desire 830’un kullanıcı arayüzü karşılıyor. Ana ekranda yer alan bir bileşen Evde, İşte veya Dışarıda ihtiyaç duyabileceğiniz, kullanmak isteyeceğiniz uygulamaları kutu içerisinde gösteriyor. Hatta indirmeniz için bazı tavsiyelerde de bulunuyor. Bunun dışında Blinkfeed, ana ekranın en solunda, sizin isteğinize bağlı olarak bekliyor. Buradan sosyal ağlarda veya Türkiye ve dünya gündeminde neler olup bittiğini takip edebilirsiniz.

Google uygulamaları yine deneyimin ön planında. Google, Gmail, Drive, Play Müzik, Play Filmler, Fotoğraflar, Play Gazetelik, Play Kitaplar gibi uygulamalar yüklü olarak geliyor. Bunun dışında HTC’nin sunduğu HTC Yedekleme, Fener, Zoe Video Düzenleyici, Power to Give gibi özel uygulamalar da mevcut. FM Radyo’nun da mevcut olduğunu söyleyelim. Her ne kadar internet üzerinden radyo dinleme alışkanlığı yaygınlaşsa da, veri bağlantısını kullanma konusunda cimri olanlar için FM radyonun bulunması iyi bir haber olsa gerek. Google Play’den de daha fazla uygulama ve oyun indirebilirsiniz.

Bu arada HTC’nin sunduğu bir güzellikten de bahsetmeden geçmeyelim. Aslında bu özellik başka markaların telefonlarında da mevcut; ekran kapalıyken parmağınızı ekranda iki kez hafifçe tıklatarak kilit ekranını açabilir, bildirimleri ve saati görebilirsiniz. Bunun dışında HTC, cihazınızı kullanmaya başladığınızda size, yüklemenize yönelik çeşitli uygulama tavsiyeleri sunuyor. Eğer isterseniz, bunları da değerlendirebilirsiniz.

Kameralara baktığımızda HTC Desire 830’un, orta ve orta üst segment telefonlarda gördüğümüz standart özellikleri sunduğunu görüyoruz. Arkada 13 megapiksel, f/2.0 diyafram açıklıklı, otomatik odak ve LED flaş gibi özelliklere sahip bir kamera bulunuyor. Önde ise One M7’de arkada yer alan, daha sonra çeşitli HTC telefonlarında önde de gördüğümüz UltraPixel kamera yer alıyor. 4 megapiksel çözünürlüklü, daha büyük piksellere sahip olan, f/2.0 diyafram açıklıklı kamera HTC Desire 830’da UltraSelfie olarak adlandırılıyor.

HTC Desire 830’ın kamera uygulaması geçen yıl ve hatta daha önceki yıl çıkan HTC Android telefonlarındaki kullanıcı arayüzünü barındırıyor. Fotoğraf ve video çekim tuşları aynı ekranda. Mod ekranında ise Selfie, Kamera ve Panorama bulunuyor. Ancak eğer isterseniz Fotoğraf Kabini, Bokeh ve Bölünmüş Çekim gibi modları da ekleyebilirsiniz. HTC burada seçimi kullanıcılara bırakmayı tercih etmiş.

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Arka kamera özellikler bakımından çok zengin sayılmayabilir. Ancak çekilen fotoğraflara baktığımızda gayet tatmin edici görünüyor. Işığın yeterli olduğu ortamlarda gayet canlı ve zengin detaylara sahip fotoğraflar elde etmek mümkün. Düşük ışıkta da fena sonuçlar elde edilmiyor. Bununla birlikte gürültü etkisi az da olsa hissediliyor. Öndeki UltraPixel selfie kamera da beklendiği üzere düşük ışıkta da aydınlık selfie fotoğraflar çekmeye imkan tanıyor. Video tarafında da HTC Desire 830’un 1080p Full HD video kayıt yeteneğine sahip olduğunu belirtelim.

İyi bir üst sınıf akıllı telefon için 2500 TL civarında bir parayı gözden çıkarmak gerekiyor. Bu durum tüketicilerin 1500-2000 TL bandında telefonlara daha fazla şekilde yönelmesine neden oluyor. Geçmişte çıkan Desire 800 serisi telefonlar bu fiyat bandı içinde dikkat çekici ürünler oluyordu. Desire 830’un da tasarımı, ekranı ve performansıyla aynı şekilde dikkat çekmesini bekleyebiliriz.

Ne var ki, HTC Desire 830’un zayıf bir noktası var, o da Android 5.1 Lollipop ile yüklü gelmesi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Android 7.0 Nougat’ı beklemeye başladığımız bir ortamda Lollipop gibi, iki yıl önce çıkmış bir işletim sistemini yüklü olarak görmek, bu telefonun çekiciliğini azaltıyor, onun rakipleri karşısında dezavantaj kazanmasına neden oluyor. Bu dezavantajın ortadan kalkması için Desire 830’a bir an önce Android 6.0 Marshmallow ve HTC 10 ile birlikte sunulan, yüklerinden arınmış, sadeleştirilmiş Sense arayüz güncellemelerinin bir an önce gelmesi gerekiyor.