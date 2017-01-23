HTC Android Wear işletim sistemli akıllı saati üzerinde bir süredir çalışıyor. Halfbeak kod adını taşıdığı belirtilen akıllı saate ait olduğu söylenen bazı fotoğraflar daha önce internete sızmıştı. Çin’in popüler sosyal paylaşım sitesi Weibo’da yayınlanan yeni fotoğraflar, HTC’nin akıllı saatini daha net biçimde görmeyi sağlıyor.

HTC’nin Under Armour ile birlikte geliştirdiği Halfbeak’in fitness odaklı bir saat olduğu söyleniyor. Akıllı saatin ekranının arkasında Under Armour logosunun yer alması da bu iddiayı kuvvetlendiriyor.

Logonun dışına kalp atış hızı sensörü ve şarj iğneleri de ekranın arkasında dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor. Akıllı saatin 360 x 360 piksel çözünürlüğe sahip olacağı söyleniyor. Bu da ekran çözünürlüğünün ikinci nesil Moto 360’dan daha yüksek, Huawei Watch’tan ise daha düşük olduğu anlamına geliyor.

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HTC Android Wear saatini MWC 2017’de tanıtabilir

Yeni fotoğrafların bazılarında saatin kullanıcı arayüzünü görmek de mümkün oluyor. Bu sayede telefonun Android Wear işletim sistemini taşıyacağı da doğrulanıyor. Android Wear 2.0’ın 9 Şubatta yayınlanması bekleniyor. Dolayısıyla ekran görüntülerinde Android Wear 1.3’ün görülmesi biraz kafa karışıklığına neden oluyor. Ancak bunun sadece test amaçlı olması muhtemel görünüyor. HTC’nin yeni akıllı saatini 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması bekleniyor. Dolayısıyla HTC ve Under Armour ortak yapımı akıllı saatin Android Wear 2.0 işletim sistemini taşıması şaşırtıcı olmayacaktır.