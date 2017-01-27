HTC 10 Nougat güncellemesi, hafta içinde Türkiye’deki kullanıcılara ulaştırılmaya başlamıştı. Güncellemeyi Birleşik Krallık’tan dağıtmaya başlayan şirket, Türkiye’den kısa bir süre sonra kıta Avrupa’sında yaşayanlara da güncellemeyi ulaştırmak için harekete geçmişti. Ancak Avrupa’daki dağıtım başlangıcından kısa bir süre sonra durdu. Gecikmeden teknik bir problemi sorumlu tutan HTC, zaman kaybetmeden bu problemi düzeltme sözü verdi.

ABD’deki HTC 10 sahipleri, Android Nougat güncellemesiyle 1 aydan uzun bir süre önce buluşmuştu. Diğer ülkelerdeki kullanıcılar içinse bu bekleyiş daha uzun sürmüştü. Kıta Avrupa’sındaki HTC 10 sahipleri sonunda muratlarına erse de, sevinçleri fazla uzun ömürlü olmadı.

HTC 10 için Nougat güncellemesinin Avrupa’daki dağıtımının durduğunu şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu ürün direktörü Graham Wheeler Twitter üzerinden duyurdu. Wheeler, sorunun çözüme ulaştığını da Twitter hesabı aracılığıyla duyuracağını belirtmeyi ihmal etmedi.

HTC 10 Nougat güncellemesi şubat ayının başlarında Avrupa’da yeniden dağıtıma çıkabilir

Wheeler’ın açıklaması ışığında güncellemenin önümüzdeki 4-5 gün içinde yeniden dağıtıma çıkacağı söylenebilir. Bahsedilen teknik problemin ne olduğu ve güncellemeyi indirmiş kullanıcıları etkileyip etkilemediği ise bilinmiyor.