Günümüzde şirketlerin yeni ürünlerinde nasıl bir yol izleyeceğini tahmin etmek pek zor değil. Artık pek çok cihaz üreticisi, yeni ürünlerini seleflerine kıyasla daha ince bir kasa içinde sunuyor. Bunu yaparken de belli özelliklerden feragat ediyor. Ancak HP, CES 2017’de görücüye çıkarttığı yeni dizüstü bilgisayarında bu rutinin dışına çıkıyor. 15.6 inç ekranlı yeni HP Spectre x360, selefine kıyasla daha kalın bir kasaya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. HP, kasayı kalınlaştırırken Spectre x360’ın pil ömrünün üzerine 3 saat daha ekliyor.

Yeni x360 ve eski x360 arasındaki kalınlık farkının oldukça az olduğunu belirtmek gerekiyor. Dizüstü bilgisayarın kalınlığı 15.9 mm.’den 17.8 mm.’ye çıkıyor. HP’den yapılan açıklamaya göre, 1.9 mm.’lik bu artış sayesinde dizüstü bilgisayarın bataryası yüzde 23 oranında büyüyor. Kalınlaşmasına rağmen daralan Spectre x360’un genişliği 14.8 inçten 14 inçe indi.

Ne var ki, bataryanın boyutunun büyümesi Spectre x360’ın çok uzun bir pil ömrüne sahip olduğu anlamına gelmiyor. HP, 2017’de Spectre x360’ın 4K çözünürlüklü versiyonunu satacak. Bu ekranın çalışmak için büyük bir güce ihtiyaç duyuluyor.

HP batarya kapasitesini artırarak 12 saat 45 dakika pil ömrü vadediyor. 2016 model Spectre x360’ta yaklaşık 9,5 saatlik bir pil ömrü sunmuştu. Yeni Spectre x360’ın pil ömrünün 1080p çözünürlüklü ekrana sahip versiyona kıyasla daha düşük olduğunu belirtmek gerekiyor.

Yeni Spectre x360, Intel’in Kaby Lake işlemcileriyle birlikte geliyor. Donanım seçenekleri Core i7 işlemciye, 16 GB RAM’e 1 TB SSD depolama alanına ve Nvidia GeForce 940MX grafik işlemcisine kadar uzanıyor. Yeni HP Spectre x360, 26 Şubatta 1278 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

13 inç ekranlı HP Spectre x360 da Kaby Lake işlemciyle güçlenecek

13 inç ekranlı Spectre x360’ta büyük değişiklikler yapılmasa da, HP bu modele de Kaby Lake işlemci seçenekleri ve 4K çözünürlüklü ekran ekleyecek.

Yeni Spectre x360’ın yanı sıra, geçtiğimiz yıl CES’te tanıtılan EliteBook’un x360 versiyonu da CES 2017’de görücüye çıktı. Yeni model geçtiğimiz yıl tanıtılan EliteBook’a benzer olsa da, ekranının döndürülebilmesiyle ayrışıyor. Kurumsal kullanıcılar için hazırlanan bilgisayar, ocak ayı içinde satışa sunulacak.

HP’nin tanıttığı yeni ürünler bunlarla sınırlı kalmıyor. Sprout Pro’nun 3D modelleme için geliştirilen yeni versiyonunu duyuran şirket, Omen X 35 adını taşıyan 35 inç ekranlı oyun monitörünü ve 34 inç ekranlı Envy monitör bilgisayarını da CES 2017’de görücüye çıkarıyor.