HP Envy serisi dizüstü bilgisayarlar, bir zamanlar “üst sınıf” seçenekler arasında değerlendiriliyordu. Ancak son zamanlarda Envy serisi yerini Spectre serisine bırakmış durumda. Dolayısıyla HP Envy 15 de orta segmentte konumlanıyor.

Yine de, bu durum HP Envy 15’te üst sınıf olarak nitelenebilecek bazı özellikler bulunmadığı anlamına gelmiyor. Tamamen metalden oluşan ve görece ince kasasıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Envy 15, güçlü bir çalışma istasyonunda olması beklenen bazı özellikleri barındırmadığı için az da olsa düş kırıklığı yaratıyor. HP Envy’nin 1.80 GHz Intel Core i5 işlemcili ve 8 GB RAM’e sahip versiyonunu sizler için inceledik.

HP Envy 15 inceleme: Tasarım

17.9 mm. kalınlığındaki HP Envy 15, tartıda 1.93 kilogram çekiyor. Aynı ekran boyutuna sahip olduğu diğer cihazlarla karşılaştırıldığında Envy 15, en ağır seçenek olmuyor. Ancak daha hafif bir seçenek isteyenlerin ekran boyutu konusunda fedakarlık yapmaları ve 13 inç ekranlı cihazlara yönelmeleri gerekiyor.

Ancak büyük bir ekrana ihtiyaç duyanlar için HP Envy 15, genel hatlarıyla ince bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Bunda Envy 15’te optik bir disk sürücüsünün bulunmaması da önemli bir rol oynuyor.

HP Envy 15’in kasasına bakıldığında mümkün olduğunca az esneklikle ama güzel bir biçimde inşa edildiği görülüyor. Ön köşeleri şık biçimde yuvarlatılan Envy 15’nin arka köşeleri ise zıt biçimde düz bir görünüme sahip. Mat gümüş görünümündeki arka kapağı, parlak metal menteşe tamamlıyor. Bu menteşenin üzerine işlenen “Envy” yazısını farketmek içinse biraz yakından ve dikkatli bakmak gerekiyor.

HP Envy 15’in menteşesi, dizüstü bilgisayar açıldığında altta kalıyor. Bu da klavyenin hafif bir açı kazanmasını sağlıyor ve Envy 15’in ergonomiklik seviyesini yukarıya çekiyor. Menteşe ekranın açılanması konusunda da bir sıkıntı yaratmıyor.

Ekranın etrafındaki kalın siyah çerçeve HP Envy 15’in genel estetik diline pek uymasa da, genel anlamda dizüstü bilgisayarın sağlam bir malzeme kalitesine sahip olduğunu söylemek gerekiyor.

Dizüstü bilgisayarda ikisi sol, biri de sağ kenarda olmak üzere üç adet USB 3.0 girişi bulunuyor. Bunlara ek olarak, sağ kenarda bulunan USB-C girişi de HP Envy 15’yi teknolojik açıdan daha güncel bir konuma taşıyor. Bunlara ek olarak, tam boy bir HDMI girişi barındıran dizüstü bilgisayarda SD kart okuyucusu ve kulaklık jakı da mevcut.

HP Envy 15 inceleme: Klavye

HP Envy 15 açıldığında kullanıcıları gümüş bir klavye tepsisi ve aynı renkte küçük düz tuşların bulunduğu klavye karşılıyor. 15.6 inç ekranlı dizüstü bilgisayarların büyük kısmında olduğu gibi, Envy 15’te de sayısal bir tuş takımı bulunuyor. Klavyenin sağ kısmına konumlanan bu tuşlar kimi zaman kolaylık sağlıyor. Ancak testlerimiz esnasında bizim bu tuşları pek de kullanmadığımızı belirtmekte fayda var.

Klavyedeki tuşların basıldıklarında biraz sert bir hissiyat verdiklerini söylemek gerekiyor. Buna ek olarak, klavyenin tuşları arasında geçiş de biraz zaman alıyor. Bu ilk başlarda yazma hızının biraz düşmesine neden olsa da, bir süre sonra bu duruma alışılıyor. Ancak HP Envy 15 ile uzun yazılar yazmanın biraz yorucu bir eylem olduğunu belirtmek gerekiyor.

HP Envy 15’in arkadan aydınlatmalı klavyeye sahip versiyonları olsa da, bizim test ettiğimiz modelin klavyesinde arkadan aydınlatma özelliği bulunmuyor. Dolayısıyla karanlık bir ortamda klavyede yazı yazmak biraz zorlu bir iş haline gelebiliyor.

Klavyenin alt orta kısmına ise oldukça büyük bir trackpad yerleştirilmiş. Tıpkı klavye gibi, trackpad de sert dokunuşlarda yerinden çıkacağı hissiyatını veriyor. Trackpad entegre fare tuşlarını da barındırıyor. Entegre fare tuşlarının da alışılandan biraz daha yumuşak olduğu söylenebilir.

HP Envy 15 inceleme: Ekran

HP Envy 15’te Full HD IPS panel bulunuyor. 258.4cd/m2 parlaklık seviyesi pek bir etki yaratmıyor. Ekranın parlaklık seviyesinin dış mekanlarda çalışmayı sevenler için pek de tatmin edici olmadığını belirtmek gerekiyor.

1,179:1’lik kontrast oranı ortalamanın üzerinde olsa da, renk doğruluğu kullanıcı deneyimde bazı noktaları eksik bırakıyor. sRGB renk gamının sadece yüzde 58’lik kısmını kapsayan ekran, Adobe RGB’de ise bu oran yüzde 40.1’e iniyor.

Bu da HP Envy 15’i renklerin tüm canlılığıyla görülebildiği bir bilgisayar arayan kreatif profesyoneller için uygun bir cihaz olmaktan çıkarıyor.

Ekrana dair söylenebilecek olumlu şeyler de mevcut. Arka ışık sızıntısı bir problem teşkil etmiyor ve görüntüleme açıları da oldukça makul. Parlak ekrandaki yansımalar da bir rahatsızlık oluşturmuyor.

HP Envy 15 inceleme: Ses

Klavyenin üzerine yerleştirilen desenli hoparlör ızgarası oldukça şık görünüyor. Hoparlörün altında Bang & Olufsen markası bulunuyor. Ancak ses deneyimi konusunda Bang & Olufsen’in varlığı, çok büyük bir fark yaratmıyor.

HP Envy 15’in hoparlörü bir TV programı veya dizi izlemek için yeterli seviyede. Ancak müzik konusunda muhteşem bir ses deneyiminden söz etmek çok kolay değil. En son seviyede ses oldukça yüksek olsa da, düşük seslerde pek de iyi bir performans almak mümkün olmuyor.

HP Envy 15 İnceleme: Donanım ve Performans

HP Envy 15’te 1 TB sabit disk ve 128 GB SSD bulunuyor. Bu ikilide SSD kullanıcılara hızı vadederken, sabit disk de geniş depolama alanı ihtiyacını karşılıyor.

Aslında SSD’nin hızının da biraz daha yüksek olabileceğini söylemek gerekiyor. Yazma hızı 185 MB/s, okuma hızı ise 510 MB/s olan SSD, en hızlı muadilinin üçte biri kadar bir hıza ulaşabiliyor. Sabit disk de 5400 rpm hıza kadar çıkabiliyor.

HP Envy 15 modellerindeki işlemci seçimi de dizüstü bilgisayarın üretimindeki temel motivasyon konusuda daha net bir fikir edinmeyi sağlıyor. Günümüzde büyük ekranlı dizüstü bilgisayarlarda genellikle güçlü HQ serisi işlemciler tercih ediliyor. Ancak HP Envy 15 serisinde daha taşınabilir modellerde tercih edilen U serisi işlemciler bulunuyor. Daha ince kasalı dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan düşük voltajlı U serisi işlemciler, daha uzun pil ömrü vaadini yerine getirmekte etkili oluyor.

Teknoblog olarak incelediğimiz HP Envy 15’te 1.89 GHz, 64-bit Intel Core i5 6260U işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Bu kurulumu güçlü bir sistem olarak değerlendirmek mümkün. Ancak yüksek performans isteyenlerden ziyade, ortalama kullanıcılar için HP Envy 15 daha uygun bir tercih gibi görünüyor. Dizüstü bilgisayar, giriş seviyesinde görüntü ve video düzenlemesinde de makul bir performans sergileyebiliyor.

Geekbench 3 testinde 7000 civarı bir puan alan HP Envy 15, PC Mark 8 testinde ise 2800 civarı br puan alıyor. Özellikleri itibarıyla bir “oyun bilgisayarı” olmayan HP Envy 15’te görselliğin ön plana çıktığı oyunların eski versiyonları daha iyi bir deneyim sunuyor. Görselliğin ön planda olmadığı Football Manager türü oyunlarda ise HP Envy 15 yeterli bir performans sergiliyor.

HP Envy 15 inceleme: Batarya

Pil performansı, HP Envy 15’in en güçlü olduğu yönlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Dizüstü bilgisayar, 120cd/m parlaklıkta bir video dosyasını 9 saat 25 dakika boyunca kesintisiz olarak oynatabiliyor. Bu süre, HP’nin pil performansı konusundaki vaadini de karşılıyor.

Ekran parlaklığının maksimumda olduğu zamanlarda 1 saatlik kullanım sonunda HP Envy 15, yüzde 13 civarında bir pil kaybı yaşıyor. Bu da kaba bir hesapla Envy 15’in 7 saatten daha uzun bir pil ömrü sunacağı anlamına geliyor. Ekran parlaklığının en yüksek seviyede olduğu düşünülünce bu sürenin oldukça iyi olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Daha ağır ve performans odaklı seçeneklerden bazıları aynı koşullar altında 3 ila 5 saat arasında değişen pil ömürleri sunduğu için HP Envy 15’in pil performansı biraz daha değer kazanıyor. Bu durumda U serisi işlemcilerin tercih edilmiş olması önemli bir rol oynuyor. Buna ek olarak, U serisi işlemcinin varlığı sayesinde bilgisayar performans gerektiren işlemlerde bile pek fazla ısınmıyor. Fan kullanım sırasında sürekli olarak çalışsa da, dizüstü bilgisayar genelde sessiz kalmayı başarıyor.

HP Envy 15 inceleme: Fotoğraflar

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HP Envy 15 inceleme: Sonuç

HP Envy 15, ilk bakışta pek de ilginç bir dizüstü bilgisayar gibi görünmüyor. Havalı olmak için biraz fazla büyük olan Envy 15’in fiyat etiketinde yazan rakam da çok düşük sayılmaz. Ancak bilgisayarı kullandıkça büyük ekranlı ama çirkin olmayan, sağlam bir pil ömrüne sahip bir dizüstü bilgisayar arayanlar için uygun bir tercih olduğu anlaşılıyor.

İyi olarak nitelenebilecek performansı ve uzun pil ömrüyle Envy 15, masaüstünün yerini alabilecek ancak aynı zamanda taşınabilecek bir bilgisayar arayanlar için makul bir seçenek niteliği taşıyor.