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HP Elite x3: Her cihaz yerine tek cihaz

Windows 10 mobile’lı HP Elite x3, uygun dock’larla birlikte kullanıldığında phablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarın kullanım deneyimlerini tek cihazda buluştururken, kullanıcıların üretkenlik için kilit öneme sahip uygulamaları bu farklı cihazlardan sorunsuzca çalıştırmalarına da imkân tanıyor. Kullanıcılar Elite x3’ü masaüstü, dizüstü bilgisayar ya da mobil cihaz şeklinde kullanma tercihine sahip oluyor ve farklı ortamlara göre cihaz seçme kaygısından kurtuluyor. Elite x3’ı açmak için biyometrik kimlik doğrulama kullanılabiliyor. Bu da kurumsal müşteriler için cihaza ek bir güvenlik katmanı sağlıyor.

Elite x3, Snapdragon 820 işlemci, Windows Continuum özellikli Windows 10 Mobile, opsiyonel HP Desk Dock ve opsiyonel Lap Dock gibi bileşenler sayesinde kullanıcıların bulundukları yerleşim fark etmeksizin kendi belirledikleri koşullar altında çalışabilmelerine olanak tanıyor. Qualcomm® Quick Charge? 3.0 teknolojisi sayesinde kullanıcılar daha kolay ve daha hızlı şarj imkânına da sahip oluyor. Desk Dock, Elite x3 için tam donanımlı bir masaüstü bilgisayar deneyimi sunuyor. Harici monitör desteği için DisplayPort, iş sürekliliği için iki USB-A ve bir USB-C? bağlantısı ve kullanıcıların masa başında üretkenliğini kolaylıkla ölçeklendiren kablolu Ethernet gibi donanımları içerisinde barındırıyor.

Çift SIM kart özelliğiyle öne çıkan Elite x3, portre modundayken masa başı çalışmalarında rahat bir seyir için de kullanılabiliyor. Yuva sistemi Elite x3’ü koruyucu kılıf gerektirmeden destekliyor. Lap Dock, neredeyse kenarları olmayan 31,7 cm’lik, 1 kg ağırlığındaki dikey HD ekran kullanarak dizüstü bilgisayar deneyimi yaratıyor. Lap Dock’ta hiçbir veri saklanmıyor. Tüm uygulamalar, şifreler ve dosyalar Elite x3’te depolanıp oradan yönetiliyor.

HP Elite x3, 749 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.