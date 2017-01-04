1 HP EliteBook x360

HP’nin belirttiğine göre EliteBook x360 dünyanın en ince kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı olma özelliğini taşıyor. Bu ürün, HP Spectre’nin ince ve hafif tasarımını, HP EliteBook Folio’nun iş birliğine dayalı çalışma becerileri ve HP Elite’in kurumsal seviyede güvenlik ve dayanıklılığıyla birleştiriyor.

HP EliteBook x360, 16 saat 30 dakikaya varan süreyle dönüştürülebilir bilgisayarlar için dünyanın en uzun pil ömrünü sunuyor. HP, EliteBook x360’ın entegre iş birliğine dayalı çalışma becerileri, üretkenliği artırmanın yanı sıra, konferans görüşmelerine özel olarak ayrılmış tuşlar, güçlü ses ve opsiyonel 13,3? diyagonal 4K UHD ekran (Windows Hello özellikli) ve elektronik kalem desteğiyle toplantılara canlılık kattığının altını çiziyor.

HP Elite ailesinin bir üyesi olan bu kurumsal dönüştürülebilir bilgisayar, şirketin belirttiğine göre dünyanın tek kendi kendini iyileştirebilen BIOS seviyeli gerçek zamanlı bellek (SMM) koruması olan HP Sure Start Gen3 gibi son yenilikleri içerisinde barındırıyor. Ürün ayrıca, geleceğin ofislerini, bilgisayar yönetimine yönelik en gelişmiş akıllı telefon uygulaması olan HP WorkWise ve bir ilk niteliğindeki Kurcalamaya Karşı Koruma özelliğiyle koruyor.

HP EliteBook x360’ın EMEA bölgesinde ocak ayının sonlarında 1.099 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.