ABD’de yeni başkan Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü görevi Barack Obama’dan resmen devralmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu da neredeyse tüm dünyanın gözü Washington D.C.’nin üzerinde oldu. Netflix, bu ilgiyi fırsat bilerek Amerikan siyasetinin görünmeyen yüzünü anlattığı dizisinin yeni sezonunun yayın tarihini açıkladı. House of Cards 5. sezon bölümleriyle 30 Mayısta Netflix aboneleriyle buluşacak.

Yeni sezonun tanıtımında ABD başkanlık yemininden sözler duyulurken, dizinin logosu olan ters asılmış ve yıldızsız ABD bayrağının dalgalandığı görülüyor.

Dizinin yeni sezonu için seçilen “Terörü biz yaratırız” sloganı da kulağa fazlasıyla iddialı geliyor. Bu slogan, Frank ve Claire Underwood çiftinin güçlerini korumak için yine pis oyunların içine girmekten çekinmeyeceğini gösteriyor.

We make the terror. pic.twitter.com/VpChwGOSMj — House of Cards (@HouseofCards) January 20, 2017

House of Cards 5. sezon bölümlerinde Beau Willimon’un katkısı olmayacak

Yeni sezon, House of Cards açısından önemli bir dönüşüme sahne olacak. Dizinin orijinal hikayesini oluşturan ve dört sezon boyunca senaryo ve yapım ekibinde Beau Willimon, artık kadronun bir parçası değil. Willimon, yeni girişimlerde bulunmak adına bu kararı aldığını açıklamıştı. Bu değişimin House of Cards’a nasıl yansıdığı ise 30 Mayısta görülecek.