Honor, geçen yıl bu zamanlarda ABD pazarı için Honor 5X modelini çıkarmıştı. Şimdi de Honor 6X adlı yeni Android telefonunu CES 2017’de tanıttı.

5X modeli gibi yaklaşık 250 dolarlık agresif yurt dışı satış fiyatıyla dikkat çeken ürün, “flaş indirim kampanyası” olarak adlandırılan; 10, 17, 24 ve 31 Ocak günlerinin belirli iki saatlik dilimlerinde düzenlenecek özel kampanyalar süresince 199.99 dolara satılacak.

Honor 6X’in en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi arkasında yer alan ikili kamera düzeni. 12 megapiksellik ana kameranın yanında bir de 2 megapiksel çözünürlüklü, alan derinliğini yakalamaya odaklanan ikinci bir kamera bulunuyor. Honor 6X sadece 0.3 saniyede netleme yapıyor. Aynı zamanda Faz Algılamalı Otomatik Odaklama ve çeşitli fotoğraf modlarını barındırıyor.

Honor 6X’in 3340 mAh kapasiteli piline de vurgu yapıyor, bunun iki günlük bir pil ömrü sunduğunu söylüyor. Performans açısından da 6X’in performansının önceki nesil ürünlere göre iki kat daha yüksek olduğunun altını çiziyor.

Honor 6X’in metal gövdesinin içinde sekiz çekirdekli Kirin 655 işlemci yer alıyor. Ayrıca telefonun 3 GB RAM ve 32 GB ROM ya da 4 GB RAM ve 64 GB ROM barındıran versiyonları satılacak. Her ikisinde de microSD kart yuvaları bulunacak.

Honor 6X’in diğer özellikleri arasında 5.5 inç, 1920 x 1080 ekran, 8 megapiksel ön kamera, arka tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu, 3.5 mm. kulaklık jakı, microUSB portu, Android 6.0 Marshmallow ve Huawei’nin özelleştirilmiş EMUI 4.1 kullanıcı arayüzü bulunuyor.

Honor 6X’in ön siparişleri 4 Ocak itibarıyla alınmaya başlıyor. Telefonun 3 GB RAM’li modeli ABD’de satılacak. 4 GB RAM barındıran model ise 299.99 dolarlık fiyat etiketiyle 2017’nin ilk çeyreğinde belirli ülkelerde satışta olacak.

6X ile birlikte Honor’un tasarruf odaklı modellerine yeni ve güçlü bir seçenek daha ekleniyor. Metal gövde, büyük ekran, parmak izi okuyucusu ve çift arka kamera ile üst sınıf telefonları aratmayan bu telefonun tek olumsuz yanı olarak Android 6.0 Marshmallow ile yüklü gelmesini gösterebiliriz.