Otomobil üreticileri için bir konuda öncü olmak büyük önem taşıyor gibi görünüyor. Honda, özel ulaşım servisleri için hazırladığı konsept otomobilini CES 2017’de gözler önüne çıkardı. Honda NeuV adını taşıyan araç, sürücüsüz ve elektrikli otomobillerin boş durmak yerine sürekli olarak kullanılabileceği düşüncesinden hareketle geliştirildi.

Honda’dan yapılan açıklamada, iki koltuklu otomobilin sahibi kullanmıyorken yolcu taşıyabilecek ya da fazla enerjisini yeniden kaynağa aktaracak şekilde programlanabileceği belirtildi.

Japon otomotiv devi, NeuV’nin optimizasyon yoluyla sahibine ekstra gelir getirebileceğinin altını çizdi.

Honda NeuV ile interaktif özellik ve servisleri de vitrine çıkardı

Honda NeuV ile çeşitli interaktif özellik ve servisler üzerinde yaptığı çalışmaları da gün yüzüne çıkardı. NeuV’de bir “duygu motoru” ve otomatik kişisel asistan bulunuyor. Sürücülerin reaksiyonları üzerinde çalışan otomobil, SoftBank’in yapay zekâ teknolojisiyle geliştirilen modellerden yararlanıyor. Böylelikle sürücülere sürüş tarzlarına uygun ipuçları verebiliyor veya müzikal önerilerde bulunabiliyor.

Otomobildeki bilgilere dokunmatik ekran üzerinden ulaşılabiliyor. Şirket, otomobilin istif bölmesine de elektrikli bir kaykay yerleştirmeyi planlıyor. Honda, bu kaykayın arabayı park ettikten sonra yürümek istenmediğinde kullanılabileceğini belirtiyor.