HDMI standardından sorumlu endüstri kuruluşu, standardın gelecek nesil versiyonunun sağlayacağı özelliklere ait taslağı açıkladı. Mevcut HDMI cihazlarıyla geriye dönük uyumluluk taşıması planlanan HDMI 2.1 versiyonu 8K, 60 Hz yenileme hızında ve HDR nitelikli videoları ya da 4K, 120 Hz yenileme hızına sahip videoları destekleyecek.

Rakamlarla ilgilenenler için 4K çözünürlüğün 3840 x 2160 ya da 8.3 milyon piksel; 8K’nın ise 7680 x 4320 ya da 33 milyon piksel olduğunu belirtelim. HDMI Forum’un Teknik Çalışma Grubu, sağlanacak yeni kapasite sayesinde yoğunlaştırılmış görüntü deneyimi veya hızlı hareket eden sahnelerde daha pürüzsüz ve görüntülenebilir detayların sunulacağını belirtiyor.

Tüm yeni ses-görüntü teknolojileri nitelikleri gibi, bu yeni standart versiyonunun da gelecek için tasarlandığını görüyoruz. 4K içerik ancak son zamanlarda varlığını hissettiriyor. 8K içeriğin ekranlara gelmesine ise henüz daha birkaç yıl var. İlk 8K TV’leri veya monitörleri piyasada görüyoruz, ancak bunlar daha çok fotoğraf ve tasarım profesyonelleri için tasarlanmış özel ürünler veya prototipler olma özelliğini taşıyor.

HDMI 2.1 versiyonundan yararlanmak için yeni ekranlara olduğu kadar 48 Gbps bant genişliğini destekleyen yeni kablolara da ihtiyaç olacak. Yeni teknoloji hakkında yazılan teknik detayları okumak kolay, ancak pratikteki kullanımını ve sunduğu deneyimi görmek için uyumlu donanımları ve içerikleri beklemek gerekiyor.

İlginçtir ki, HDMI 2.1’in tanıtım dokümanlarında 8K’nın yanı sıra 10K çözünürlükten de bahsediliyor. Ancak bunun tam olarak ne olduğu hakkında şu an için net bilgiler yok. Ancak bunun henüz tanımlanması tam olarak yapılmamış 16:9 görüntü oranı çözünürlüğü olduğu ve 8K’nın arkasından geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte birden fazla ekranın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş birleştirilmiş ekranın çözünürlüğü veya 8K ekranın ultra-geniş versiyonu da bu şekilde temsil ediliyor olabilir.

Yeni HDMI versiyonu “Game Mode VRR” olarak adlandırılan bir özelliğe de sahip olacak. Adından da anlaşılacağı üzere, Game Mode VRR oyuncuların ilgisini çekecek. HDMI Forum’un söylediğine göre bu mod, değişken yenileme hızlarını destekliyor ve grafik işlemci birimine bir görüntünün işlendiği anda ekranda gösterilmesi imkanını tanıyor.

HDMI 2.1’in Game Mode VRR özelliğiyle birlikte, değişken çerçeve eşzamanlama işlemi doğrudan HDMI standardının içine ekleniyor. Bir başka ses-görüntü standardı olan DisplayPort, buna benzer bir imkanı Adaptive Sync adıyla sunuyor. Ancak HDMI’nin yaygınlığı ve sektör genelinde verilen desteği sayesinde, Game Mode VRR’ın etkisi epey fazla olabilir. Bu yeni standartla ilgili daha fazlasını, yılın ilerleyen zamanlarında son hâlini aldığında göreceğiz. HDMI Forum, 2017’nin ikinci çeyreğinde standardın final versiyonunun yayınlanmasını planlıyor.