Hamilelik ile birlikte kadınlarda çeşitli değişimlerin gözlemlenmesi, sıra dışı bir durum değil. Yapılan yeni bir araştırma, bu değişimin bir kısmının kadın beynindeki değişimden kaynaklandığını gösteriyor. Beyin yapısındaki değişimin doğumdan sonra iki yıl boyunca daha devam ettiği belirtilirken, bu değişimle annelerin bebeklerinin ihtiyaçlarını algılayabildikleri ifade edildi.

Nature Neuroscience’da yayınlanan makaleye göre, hamile kadınların beyinlerinin başkalarının duygu ve düşüncelerini değerlendiren bölümlerinde gri madde azalıyor. Bu da kadınların bebeği besleme ve sosyal tehditleri algılama yeteneklerini artırıyor.

Araştırmacılar bu sonuçlara ulaşmak için 5 yılı aşkın bir süre boyunca İspanya’da yaşayan 25’ten fazla kadını mercek altına aldı. Kadınların beynini hamile kalmadan önce tarayan araştırmacılar, doğumdan birkaç ay sonra bu işlemi tekrarladı. Kontrol için 20’li yaşlarda ve hiç hamile kalmamış kadınların beynini de tarayan ekip, baba olmamış 17 erkeği ve bir çocuk sahibi 19 erkeği de inceledi. Araştırmacılar, sadece hamile kadınların beynindeki gri maddenin azaldığını ve beyinlerinde yapısal değişimler gözlemlendiğini belirtti.

Araştırmaya göre, gri madde kaybı kavrayışsal yetenek veya hafızadaki eksilmelerle doğrudan bağlantılı değil. Araştırmacılar, gri madde kaybının kendi çocuğunun fotoğraflarına bakan kadınlarda da görüldüğüne dikkat çekti. Beyninde belirgin değişimler gözlemlenen kadınlar, çocuklarına daha fazla bağlanıyor.

Hamilelik ile birlikte annelik yeteneklerinin geliştiğine dair işaretler artıyor

İspanya’da yapılan araştırma küçük ölçekli olduğu için bu araştırmanın sonucunu ekstra bulgularla desteklemek gerekiyor. Ancak mevcut bulgular da hamilelik döneminde annelik yeteneklerinin geliştiğini gösteriyor.