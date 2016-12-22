E-ticaret yoluyla yapılan işlemlerde gümrüksüz alışveriş limiti, 30 avroya iniyor. Konuya dair açıklamayı, Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi yaptı.

Tüfenkçi, hali hazırda yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürün ve siparişlerdeki muafiyet oranlarının çok yüksek olduğunu ifade etti. Mevcut 75 avroluk limitin haksız rekabete yol açtığını belirten bakan, bu limitin 30 avroya inmesi için gerekli girişimleri başlattıklarını dile getirdi.

Bülent Tüfenkçi, bakanlık olarak elektronik ticarete verdikleri önemin altını çizdi. E-ticaretin önünün açık olduğunu hatırlatan bakan; Türkiye’nin bu alanda çok mesafe alabileceğini, ancak bu konuda adımları doğru atılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin bu alanda dünyanın gerisinde kaldığını söyleyen Tüfenkçi, bu durumun birçok nedeni olduğunu dile getirdi. Bakan, devletin çeşitli nedenlerle bilişim sektörünün altyapısını oluşturan şirketlere uyguladığı kısıtlamaların da bu nedenler arasında ön plana çıktığını belirtti.

“Gümrüksüz alışveriş limiti Avrupa’da 22,5 avro”

Bakan Tüfenkçi, yurt dışından e-ticaret yoluyla verilen siparişlerin 75 avroya kadar Türkiye’ye gümrüksüz girebildiğini hatırlattı. Bu konuda çeşitli incelemeler yaptıklarını söyleyen bakan, Türkiye’de bu oranın çok yüksek olduğuna karar verdiklerini belirtti. Avrupa’da gümrüksüz alışveriş limitinin 22,5 avro olduğunu söyleyen Tüfenkçi, bu limitin Türkiye’de 30 avroya düşürülmesi için gerekli öneriyi Bakanlar Kurulu’na götürdüklerini dile getirdi. Teklifin kurulda imzadan çıktığını söyleyen bakan, değişikliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini belirtti.