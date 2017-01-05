GoPro yayınladığı bir basın bülteniyle Karma drone’u bu yıl içinde yeniden piyasaya sürmeye planladığını açıkladı. Şirket, GoPro Karma’yı yeniden uçar duruma getirmek için testlerini sürdürdüğünü, şubat ayının başlarında Karma’nın küresel pazarda yeniden piyasaya sürülmesine dair daha fazla detay vereceğini kaydetti.

Karma Eylül 2016’da tanıtılmıştı. Ancak 799 dolarlık yurt dışı satış fiyatına sahip olan bu drone, ekim ayında piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra piyasadan çekilmiş, satılan ürünler de geri çağrılmıştı. Geri çağırmanın nedeni olarak da satılan 2 bin 500 kadar Karma drone’dan bir kısmının havada uçarken birden yere düşmesi gösterilmişti.

GoPro Karma’nın ölmediğine dair haberlerin yanı sıra, GoPro’nun basın bülteni Karma’daki sorunun, drone’un pilinin sabitlenmesiyle ilgili bir mekanik husus olduğu bilgisi yer alıyor.

GoPro için 2016’da işler iyi gitmezken, bir de Karma’nın geri çağrılması her şeyin üstüne tuz biber ekmişti. Şirketin hisse senedi fiyatları yıl boyunca düşüş gösterdi. Karma’nın geri çağrılması kararından üç hafta sonra da çalışanların yüzde 15’lik dilimi çıkarılmıştı. Bu, 2016’da yapılan ikinci işten çıkarma dalgası olmuştu.