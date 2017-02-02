GoPro Karma geri çağırılmasından üç ay sonra yeniden satışa sunuldu. Şirket bir basın açıklaması yaparak drone’un geri çağırılmasına neden olan sorunun tamamen ortadan kaldırıldığını duyurdu. Şirketin internet sitesi dışında ABD’de Best Buy, B&H ve Amazon gibi perakendeciler aracılığıyla da Karma’yı satın almak mümkün oluyor.

Karma’nın fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Drone’un kamerasız versiyonu 799 dolar, Hero 5 Black taşıyan versiyonu ise 1099 dolar karşılığında satılıyor. Dileyenler Karma’nın sabitleyici olmayan versiyonunu da 599 dolar karşılığında satın alabiliyor. Söz konusu fiyatların ABD için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor.

GoPro, Karma’nın satışta olmadığı dönemde sabitleyiciyi bağımsız olarak satmaya başlamıştı. Şirketten yapılan açıklamada sevkiyatların ilk etapta kısıtlı olacağı, ancak ilkbahar itibarıyla Karma’nın tüm dünyada satışta olacağı ifade edildi.

GoPro Karma pil mandalından kaynaklı sorun nedeniyle geri çağırılmıştı

Geçtiğimiz ekim ayında piyasaya çıkan Karma, kısa süre içinde geri çağırılmıştı. Satılan 2500 civarında drone’dan bazılarının havadayken birden yere çakılması, geri çağırma kararının alınmasına neden olmuştu. GoPro’dan yapılan açıklamada bunun drone’un bataryasını yerinde tutan mandaldaki bir sorundan kaynaklandığı belirtilmişti. Bu durum havadayken pilin gevşemesine neden olmuş ve Karma’ların yere çakılmasını gösteren videolar hızla yayılmıştı. GoPro, yeni Karma’larda bu sorunun ortadan kalktığını belirtti ve kapsamlı testlerin gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

GoPro CEO’su Dennis Woodman, sorunun bu kadar basit olmasının kendilerini hem üzdüğünü hem de rahatlattığını belirtmişti. Bu denli basit bir hatanın büyük sonuçlara yol açmasının üzücü olduğunu söyleyen Woodman, ancak hatanın basitliğinin drone üretiminin temel dinamiklerinde bir sıkıntılarının olmadığını gösterdiğini dile getirmişti.