Google, çocuklar için çıkardığı Toontastic ücretsiz animasyon uygulamasının yeni bir sürümünü yayınladı. Uygulamaya üç boyutlu ortamda çalışma yeteneği getirildi. Görsel açıdan büyük bir adım niteliği de taşıyan uygulama iki boyutlu kağıttan kesilmiş bir tasarım yerine daha yüksek çözünürlüklü bir low-poly görünüm tercih edilmiş.

Tabii ki, yeni Toontastic 3D uygulaması profesyonel üç boyutlu animasyon yazılımları kadar karmaşık değil. Buna rağmen kullanması bir hayli eğlenceli gibi görünüyor.

Uygulamanın temel işlevi aynı kalmaya devam ediyor. Çocuklara özel bir animasyon uygulaması olan Toontastic 3D sayesinde çocuklar için eğlence veya eğitim amaçlı filmler oluşturulabiliyor. Önceden hazırlanmış bir sahneyi seçebilir, buraya birtakım karakterler ekleyebilir, daha sonra hareketler ve sesle bir hikâye oluşturabilirsiniz.

Buna ek olarak Google Toontastic 3D’de kendi karakterlerinizi çizebilir, akıllı telefon veya tabletlerle çekilmiş fotoğrafları hikâyelere ekleyebilir veya kendi sesinizi kaydedebilirsiniz. Uygulamanın orijinal versiyonu 2012 yılında New York Times tarafından yılın uygulaması seçilmişti. Google daha sonra bu uygulamanın geliştiricisi şirketi satın almıştı.