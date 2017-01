Google Tilt Brush uygulaması etkileyici sonuçlar elde etmeye olanak sağlıyor. Yapılan üç boyutlu çizimleri veya projeleri sanal gerçeklik nesnelerine dönüştürmek, gerçek dünyaya biraz daha yaklaştırmak nasıl olurdu? Açık kaynak kodlu Tilt Brush Toolkit sayesinde bu soruya cevap niteliğinde işler ortaya koymak mümkün oluyor. Bu araç kümesi GitHub üzerinden dağıtılmaya başlandı.

Google, tüm fırça gölgelendiricilerini, seslere tepki üretilmesini sağlayan kodları, Unity’den düzgün şekilde aktarım kanalını ve geliştiricilere özel birkaç aracı paylaşıma açarak herkesin canlı ve etkileyici görünüme sahip oyunlar, videolar veya deneyimler geliştirmesini mümkün kılıyor. Google, fikir vermek amacıyla üzerinde çalışılabilecek birkaç örnek de sunuyor. Bunların arasında bir yarış oyunu ve içinde ışınlamanın da bulunduğu eksiksiz bir first-person keşif deneyimi de yer alıyor.

Buradaki en önemli unsur Unity oyun tasarım araç seti olsa gerek. Pratikte hemen hemen her platformda çalışan bu motor bağımsız oyun geliştiricilerinin de gözdesi durumunda. Özellikle sanal gerçeklikle ilgili çalışanlar, bunun sağladığı esneklik nedeniyle fazlasıyla trcih ediyor. Bunun yanı sıra ücretsiz olması da, yıllık geliri çok yüksek seviyelere ulaşmayan şirketler için önemli bir başka unsur da sayılabilir.

Nelerin mümkün olduğunu, yukarıdaki video yardımıyla biraz olsun görebilirsiniz. Umarız, bu tür animasyonlu üç boyutlu çizimleri etrafta görmemiz fazla zaman almaz.

Showcase your art in new places, on new platforms, and in new ways with the #TiltBrush Toolkit. https://t.co/EeyW57v9qy pic.twitter.com/LHgog6947n

— Google VR (@googlevr) January 19, 2017