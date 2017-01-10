Google Tango adını taşıyan artırılmış gerçeklik platformu için farklı ve ilgi çekici yeni kullanım alanları bulma yolculuğunu sürdürüyor. Şirket, dünyanın dört bir yanındaki müzelere artırılmış gerçeklikten faydalanarak ziyaretçilere eserler hakkında daha çok bilgi sunma fırsatını sağlıyor. Bu doğrultuda ilk olarak Detroit Sanat Enstitüsü ile işbirliğine giden Google, ziyaretçilere müzeyi artırılmış gerçeklik yardımıyla keşfetmelerini sağlayan Tango uyumlu cihazlar sunuyor.

Detroit Sanat Enstitüsü’ne gelenlere diledikleri takdirde bir Lenovo Phab 2 Pro veriliyor. Tango’yu destekleyen ilk akıllı telefon olan bu cihaz sayesinde ziyaretçiler müzedeki eserlerle ilgili olarak daha fazla bilgiye ulaşabiliyor.

Lenovo Phab 2 Pro ile lahitlerin içindeki mumyalanmış bedenler sanal da olsa görülebiliyor, Babil’in İştar Kapısı’nın kayıp kısımları tamamlanabiliyor, antik kireç taşları orijinal renklerine kavuşabiliyor. GuidiGo tarafından hazırlanan özel uygulamada küçük sınavlar ve oyunlar da bulunuyor.

Müzeler, Tango’nun yeteneklerini sergilemesi için fazlasıyla uygun alanlar olarak değerlendirilebilir. Google Tango, artırılmış gerçeklik için telefon ekranı üzerinden daha sarmalayıcı bir deneyim vadediyor. Özellikle Pokemon Go gibi oyunlarla daha popüler hâle gelen artırılmış gerçekliğin yaygınlaşması adına Tango gibi platformların ortaya çıkması önem taşıyor.

Google Tango halen gelişime açık

Tango’nun müzelerdeki kullanımı oldukça etkileyici sonuçlar veriyor. Ancak genel deneyimde halen bazı eksiklikler göze çarpıyor. Lenovo Phab Pro 2’de bulunan özellikler pazarlama numarasından daha fazla olsa da, henüz daha ötesine geçebilmiş değil. Google Tango’nun gelişmesi ve ivme kazanması için platformun desteklediği telefon sayısının da artması gerekiyor.