Google Takvim uygulaması için gelen en son güncelleme, 2017 için kendisine iddialı fitness hedefleri koyanları özel olarak ilgilendiriyor. Google Takvim’in geçen nisan ayında gelen mevcut “Hedefler” özelliğinin üstüne inşa edilen yeni özellik, Google Fit ve Apple Sağlık gibi uygulamalardan veri çekerek başarıları takip etmeyi ve buna göre kendinize çekidüzen vermenizi sağlıyor.

Bilmeyenler için bilgi verecek olursak, Google Takvim’de yer alan Hedefler küçük bir sihirbaz. Size başarmak istediğiniz, “spor yapmak” benzeri hedeflerinizin olup olmadığını soruyor. Daha sonra bu hedefinize ilerlemek için takviminizde uygun zamanları belirliyor. Her bir antrenman için süre ve sıklığı otomatik olarak belirleyebilirsiniz. Takvim uygulaması kendinize zorunlu kıldığınız zamanlar geldiğinde bildirimle size hatırlatmada bulunuyor.

En son güncellemeyle birlikte, giyilebilir ürünlerden ve fitness takipçilerinden alınan sağlık verileri Takvim uygulaması içinden de görülebiliyor. Google bunun hedefleri her zaman ön planda tutmakta işe yarayacağını umuyor. Üstelik uygulama, hedeflerinizin gerisinde kaldığınızda takviminizde bile oynamalar yapıyor.

Google’ın ürün yöneticisi Florian Goerisch, uygulamanın tanıtımıyla ilgili olarak yayınlanan blog yazısında durumu bir örnekle açıklıyor: Her sabah saat 6:30’da kalkmak için kendisine hedef koyan, ancak 7:15’e kadar uyanamayan bir kişi için Google Takvim uygulaması düzenleme yapıyor ve takvimdeki kalkış saatini alışkanlıklara göre düzenliyor.