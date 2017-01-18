Google, bugün yaptığı bir açıklamayla Google+ sosyal ağının “klasik” kullanıcı arayüzünü kaldıracağını duyurdu. En son 2015 yılında yeniden tasarlanan, Topluluklar ve Koleksiyonlar gibi iki yeni bölümle birlikte sunulan Google Plus, o zamandan bu yana kullanıcılara hâlâ eskinin “klasik” moduna ulaşma imkanı sunuyordu. 24 Ocak tarihinden itibaren bu imkan tamamen ortadan kaldırılıyor.

Klasik arayüz ortadan kaldırılacak, ancak eskinin bir özelliği yeniden Google+’a geri getiriliyor. 24 Ocaktan itibaren, Etkinlikler özelliği geri dönüyor. Böylelikle Google’ın sosyal ağını kullananlar web üzerinde etkinlikler oluşturabilecek ve oluşturulmuş etkinliklere katılım gösterebilecekler. Ne var ki, bu araç ilk etapta G Suite işletme paketinin bir parçası olarak sunulmayacak.

Bunun dışında Google+ bundan böyle düşük kalitedeki yorumları otomatik olarak gizleyecek. Bir paylaşıma gelen tüm geri bildirimleri görmek isteyenler bu imkana sahip olmaya devam edecek, ancak Google bazı yorumları gizlemenin en önemli olduğu düşünülen yorumlara daha rahat şekilde ulaşmayı sağlayacağını belirtiyor. Bunun dışında şirket, uygulama üzerinde oynamalar yaparak ekranı daha verimli şekilde kullanma fırsatı sunuyor. Böylelikle kullanıcılar daha az boş alan ve daha fazla paylaşım görebilecekler. Bunun yanı sıra Google+’ın web versiyonunda yeni bir yakınlaştırma aracı da bulunacak. Bu da bir görsele daha yakından bakmayı ve detayları daha iyi görmeyi mümkün kılacak.

Google, Google Plus’ı açık ve canlı tutmayı sürdürürken, gerçekten de kullanışlı özellikler eklemeye devam ediyor. Geçen hafta da, RASIR olarak adlandırılan görüntü sıkıştırma aracı ortaya çıkmıştı. Bu araç da büyük fotoğrafları, sahip olduğu piksellerin dörtte birini kullanarak yeniden oluşturuyor. Şimdilik bu teknoloji sadece Google+ içinde kullanılıyor, ancak gelecekte daha başka Google uygulamalarına gelmesi de bekleniyor.