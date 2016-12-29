Google Pixel ve Pixel XL kullanıcıları Android telefonlarıyla ilgili yeni bir problemi sıklıkla dile getirmeye başladılar. Sorun yaşayan kullanıcıların belirttiğine göre, her ne kadar cihazlarının pil doluluğu yüksek seviyede olsa da, beklenmedik kapanmalar yaşanıyor. Sorunla ilgili şikayetler Google’ın forumlarının yanı sıra Reddit gibi üçüncü taraf topluluk sitelerinde de dile getiriliyor.

Google Pixel telefonlarında pil seviyesi yüzde 25 ile 35 arasındayken kapanmaların gerçekleştiği söyleniyor. Aslında benzer bir sorunu birçok iPhone kullanıcısı da yaşıyor. Farklı iPhone modellerinin, pil seviyeleri yüzde 30 civarında olmasına rağmen, pilin bittiği gerekçesiyle kapandığı ve yeniden açılmaları için güç kaynağına bağlanmaları gerektiği şeklindeki problem birçok kullanıcı tarafından dile getiriliyor. Cupertino şirketi bu sorunu çözmek için çalışıyor.

Google’dan Forbes’a konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Google Pixel’deki pil bitme sorunuyla ilgili üç farklı şikayet aldıklarını ve bunları araştırdıkları belirtiliyor. Konuyla ilgili daha fazla bilginin yakında verileceği de dile getiriliyor.

Google Pixel ve Pixel XL telefonları hem tasarım hem de diğer birçok unsur açısından Apple‘ın iPhone’larının izinden gidiyordu. Ortaya çıkan bu pil problemi Google’ın problemler konusunda da Apple’ı izlediğini gösteriyor.

Bu problemin çözülmesi Android telefonlarıyla ilgili olarak yaşanan daha önceki sorunların çözülmesine göre daha kolay olabilir. Google’ın Pixel cihazları üzerinden, diğer Android cihazlarına göre daha fazla kontrolü bulunuyor. Bu amiral gemisi telefonlarla ilgili birçok soruna bizzat Mountain View şirketi tarafından müdahale ediliyor. Google, soruna çözümü bulduktan sonra çıkaracağı kablosuz bağlantı üzerinden güncellemeyle bunun cihazlara çok hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlayabilir.