Google, Ağustos 2014’ten bu yana herhangi bir Android cihazına Google Now tabanlı uygulama başlatıcısını yükleme fırsatını sunuyordu. Ancak bu durum değişmeye başlıyor gibi görünüyor. Android Police sitesine sızdırılan bir e-posta iletisine göre, Google 2017’nin birinci çeyreği sonu itibarıyla Google Now Launcher’ı Play Store’dan kaldırmayı planlıyor. Ayrıca 1 Mart itibarıyla da Google Now Launcher ile dağıtıma çıkacak yeni cihazları onaylamayı bırakacak.

Google Now Launcher, Google Nexus serisi referans cihazlar için geliştirilmişti. ancak daha çok üreticilerin geliştirdiği, çok güzel görünmeyen Android arayüzlerine alternatif, onların yerini alan, daha sade ve Material Design tasarım diline uygun bir seçenek olarak dikkatleri çekmişti. Sızdırılan iletide Google’ın uygulamayı güncellemelerle destekleyeceği belirtiliyor, ancak belirtilen tarihten sonra Play Store’dan dağıtımı yapılmayacak.

Google’ın Now Launcher uygulamasını kaldırması muhtemel olmakla birlikte, yeni Pixel Launcher’ı bunun yerine getirmesi de mümkün olabilir. Google Pixel ve Pixel XL’e özel olarak çıkmış olan bu başlatıcı şu an için sadece bu cihazlara özel olarak sunuluyor. Ne var ki, Google Now Launcher’ın kaldırılması ve bunun yerine Pixel Launcher’ın çıkmaması hâlinde, kullanıcıların Android cihazlarının kullanıcı arayüzlerini yeniden giydirmek için Nova Launcher ve benzeri başlatıcılara ihtiyacı olacak.

The Verge sitesinin belirttiğine göre, Google henüz bu konuyla ilgili bir yorum yapmıyor.