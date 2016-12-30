Google mobil arama sonuçlarında kullanıcılarına daha fazla ve daha yararlı bilgi sunmak için çalışmaya devam ediyor. Şirket, bu çalışmalarında kullanıcılarına arama sonuçlarından daha fazlasını sunmak için geliştirdiği “Knowledge Graph” özelliğinden de faydalanıyor. Mobil arama servisine yeni bir özellik daha ekleyen Google, yiyecek araması yapan kullanıcılarına o yiyecekle bağlantılı yemek tarifleri öneriyor.

İnternet devi, kullanıcılarına söz konusu tarifler arasında filtreleme yapma imkanını da sunuyor. Kullanıcılar bu filtrelerden faydalanarak önerilen tarifler arasından kendilerine uygun olanları daha rahat biçimde bulup çıkarabiliyor.

Örneğin, “kızartılmış tavuk” için arama yapıldığında çıkan sonuçlar farklı kızartma usüllerine göre filtrelenebiliyor. “Hepsini Gör” seçeneğine dokunulduğunda ise kullanıcılar standart bir sonuç sayfasına yönlendiriliyor. Bu sayfada tarifler biraz daha büyük ve detaylı biçimde gösteriliyor.

Google mobil kullanıcılarına yiyecek aramalarında oldukça fazla bilgi sunuyor

Yemek tariflerine ek olarak gösterilen diğer yerel yemek ve restoran bilgileri de göz önüne alınınca Google’ın mobil ortamda yiyecek arayanlara ne kadar bonkör davrandığı anlaşılıyor. Şirketin bu imkanları masaüstünde neden sunmadığı da ayrıca merak ediliyor.