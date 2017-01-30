ABD Başkanı Donald Trump’ın belli ülkelerden gelen Müslümanların ülkeye girişini engellemeye yönelik kararı, hem ABD’de hem de dünya genelinde büyük tepkiyle karşılanmıştı. Pek çok şirket bu karara olan tepkisini açık biçimde paylaşırken, Google kriz fonu ile Trump’ın kararıyla aktif olarak mücadele eden kuruluşlara destek olmayı amaçlıyor.

The USA Today’in haberine göre, söz konusu fonun toplam bütçesi 4 milyon dolar olacak. Bunun 2 milyon doları şirket, diğer 2 milyon doları da çalışanlar tarafından sağlanacak. Fondaki para şu dört kuruluş arasında paylaştırılacak: Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Göçmenler İçin Hukuki Kaynak Merkezi, Uluslararası Acil Durum Komitesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Gazetenin haberine göre, kriz fonu Google’ın bugüne kadar insani yardım için attığı en büyük adım olacak.

Google CEO’su Sundar Pichai, fonun kuruluşunu şirket çalışanlarına gönderdiği bir mesajla duyurdu. Pichai, şirket çalışanlarına daha önce gönderdiği bir mesajda Trump’ın kararını eleştirmiş ve bunun şirketin çalışanlarına olan etkisini görmenin de kendisini üzdüğünü ifade etmişti. Pichai’nin mesajına göre, Trump’ın imza attığı karar en az 187 Google çalışanını etkiliyor.

Google’ın kurucularından Sergey Brin, San Francisco Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen protestolara katılmış ve bunun kişisel bir çaba olduğunu belirtmişti. Brin’in ailesi 1979’da Sovyetler Birliği’nde idamdan kaçarak ABD’ye göç etmişti. Pichai de Hindistan’dan ABD’ye yerleşmişti.

Google kriz fonu oluşturmakla yetinmeyecek

Google, Trump’ın göçmenler ve mültecilerle ilgili olarak aldığı karar karşısında sadece kriz fonu oluşturmakla yetinmeyecek. Şirketten yapılan açıklamada, hem Washington’da hem de başka mecralarda söz konusu karara karşı görüşlerin dile getirileceği belirtildi.