Google IO 2017 etkinliği bu yıl 17 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Mountain View şehrinde bulunan Shoreline Amfi Tiyatrosunda düzenlenecek. Google, bu haberi özenle hazırlanmış bir yapboz bulmacasıyla birlikte duyurdu.

9to5Google’ın ortaya çıkardığına göre şirket, geliştirici Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweette yer verdiği şifreli bir bağlantıyla etkinliğin haberini verdi. Söz konusu tweet tarihi not edin sayfasına açılıyor, daha sonra kullanıcıları bir GitHub sayfasına yönlendiriyor. GitHub deposu içinde beş adet bulmaca yer alıyor. Bu bulmaca çözüldüğünde detaylar ortaya çıkıyor.

Android Police’in belirttiğine göre, bulmaca koordinatları ve bir satranç tahtasını içeriyor. Bulmacanın çözülmesi için özel olarak açılmış Discord kanalında bunun çözümü yer alıyor. Google’ın resmi I/O sayfası bu haberi hazırladığımız sırada henüz güncellenmemişti ve henüz tarih bilgileri veya kayıtla ilgili detaylar yer almıyordu. Google’ın bu bilgileri ve detayları çok yakında paylaşması bekleniyor. Muhtemelen geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da biletler piyango yöntemiyle satılacaktır. Google ilk kez geçen yıl geliştirici etkinliğini dış ortamda gerçekleştirmişti. Bu yıl da aynısını tekrarlayacak gibi görünüyor.

Around the world, from here to there, to the most clever minds, the secret will share. #googledevs #savethedate https://t.co/0zwCbSLzVy pic.twitter.com/0O2vNDWZx2

— Google Developers (@googledevs) January 24, 2017