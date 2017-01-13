Google Haritalar Uber ile yolculuk yapmayı tercih edenlerin işini kolaylaştıracak bir özelliğe kavuştu. Artık Google’ın harita servisini kullananlar, uygulamadan çıkmadan Uber’den araç çağırabilecek. Söz konusu özellik, servisin Android ve iOS uygulamalarında yerini alıyor.

Daha önce Google Haritalar üzerinden Uber yolculukları için fiyat tahminleri görülebiliyor ve yolculuk süreci başlatılabiliyordu. Ancak işlemi tamamlamak için Uber uygulamasına gitmek gerekiyordu. Artık tüm talep süreci Haritalar uygulaması üzerinden işlenebiliyor. Sadece Uber hesap bilgileriyle giriş yapılması, işlem için yeterli oluyor. Bu sayede ödeme bilgileri ve diğer detaylara erişilebiliyor.

Google Haritalar uygulaması içinde bulunan “ulaşım servisleri” bölümü de yeni sürümle birlikte görsel anlamda bir değişim geçirdi. Daha önce bu bölümde servisler ve tahmini yolculuk fiyatları yazılı biçimde listeleniyordu. Artık kullanıcıların karşısına bir harita çıkacak ve yakın sürücülerin konumu harita üzerinde gösterilecek

Google Haritalar Uber uygulamasından hoşlanmayanlara alternatif olabilir

Uber, büyük ihtimalle yolcularının bir süre önce yenilediği uygulaması üzerinden araç çağırmasını isteyecektir. Büyük ihtimalle servisten faydalanan pek çok kişi de içgüdüsel olarak bu yolu tercih edecektir. Ancak Uber’in yeni görünümünden ve agresif konum takip özelliğinden hazzetmeyenler için Google Haritalar’ın makul ve kullanışlı bir alternatif niteliği taşıdığını belirtmek gerekiyor.