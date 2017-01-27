Google Haritalar Android uygulaması için yayınlanan son güncelleme, kullanıcılara bazı şehirlerde park yeri bulmanın ne kadar kolay veya zor olduğu konusunda fikir verecek. İlk olarak ABD’deki 25 şehirde aktif olan özellik, metro istasyonlarının yakınlarındaki park alanlarından hareketle şehrin genel park durumuna dair bilgi sağlayacak. Bu bilgi harita uygulamasındaki bilgi ekranında kırmızı renkli bir park ikonununun yanında gösterilecek.

Söz konusu bilgiler gerçek zamanlı olmayacak. Google daha önce eski verilerden yararlanarak yerel mağazalardaki en yoğun zamanları hesaplamıştı. Şirket, yine de sağlayacağı bilgilerin kullanıcılara gittikleri noktada park yeri bulup bulamayacağı konusunda fikir vereceğini ve bunun önemli olduğunu belirtiyor. Park yeri yoğunluğunu göstermek için “Kolay”, “Orta” ve “Kısıtlı” nitelemeleri kullanılıyor.

Google Haritalar uygulamasını iOS üzerinde kullananlar henüz bu imkandan yararlanamıyor. Ancak bu durum, Google’ın iOS cihaz sahiplerini unuttuğu anlamına gelmiyor. iOS uygulaması, panoya kopyalanan adresleri bir arama başlatıldığında otomatik olarak önerecek. Buna ek olarak, bazı popüler noktaların yoğunluğuna dair bilgiler de daha çok konum için sağlanacak.

Google Haritalar Android uygulamasının park yeri hakkında bilgi verdiği şehirler

Atlanta

Boston

Charlotte

Chicago

Cleveland

Dallas / Ft Worth

Denver

Detroit

Los Angeles

Miami

Minneapolis / St. Paul

New York City

Orlando

Philadelphia

Phoenix

Pittsburgh

Portland

Sacramento

San Diego

San Francisco

Seattle

St. Louis

Tampa

Washington DC

Bu listenin ne zaman genişleyeceği ve ABD dışına açılıp açılmayacağı konusunda şimdilik bir bilgi bulunmuyor.