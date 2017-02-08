Google Haritalar Android uygulaması kullanıcı arayüzünde birtakım düzenlemeler yapıldı. Ana ekranın alt kısmına yeni bir bilgi paneli eklendi.

Böylelikle kullanıcılar ekranın altından yukarı doğru kaldırarak paneli genişletebilecek. Bu panel içinde üç farklı sekme bulunuyor. Bir sekme yakındaki yeme-içme mekanları, bankamatikler gibi ihtiyaç duyulabilecek noktaları gösterirken, diğeri de mevcut trafik durumu gibi gerçek zamanlı yol bilgilerini gösteriyor. Son sekmede de, gelecek tren veya otobüslerin geliş zamanlarını da içeren toplu taşıma bilgileri bulunuyor.

Her ne kadar küçük gibi görünse de, Google Haritalar Android uygulamasındaki bu değişiklik yararlı olacaktır. Trafik durum bilgileri veya metro zamanları gibi, daha önce erişimi zor olan bilgilere çok daha hızlı şekilde erişim sağlanacaktır. Böylelikle işe varış zamanı da uzamayabilir.

Yeni bilgi penceresinin iOS gibi diğer platformlara gelip gelmeyeceği şu an için belli değil. Ancak güncelleme daha şimdiden Android cihaz kullanan Google Haritalar kullanıcılarına sunuldu.