Google mesajlaşma ve haberleşme platformları için dengeli bir çizgi tutturmakta uzun süredir sıkıntı yaşıyor. Yıllardır farklı sistem ve uygulamaları deneyen şirket, son olarak da Allo ve Duo ile bu alanda söz sahibi olmaya çalışıyor. Bir önceki gözde iletişim çözümü olan Hangouts’un pabucu ise yavaş yavaş dama atılıyor. Üçüncü taraf uygulama geliştiricilerinin Hangouts üzerine mesajlaşma platformu hazırlamalarını sağlayan Google Hangouts API desteğinin nisan ayında sonlandırılacak olması da bu yargıyı biraz daha kuvvetlendiriyor.

Hangouts, yola çıkarken Google’ın tüm haberleşme araçlarını bir arada toplayacak geniş ölçekli ve nihai bir çözüm olarak nitelenmişti. Servis, geliştiricilere de kendi çözümlerini hazırlamaları için bir altyapı olmayı vadetmişti. İlk etapta Google+ çatısı altında konumlanan servis, çok sayıda iletişim seçeneğini bünyesinde toplamıştı. Hangouts ile sesli ve görüntülü sohbetler, sesli ve görüntülü grup sohbetleri ve yazılı mesajlaşma gibi imkanlardan faydalanılabiliyordu.

Ancak Google artık yazılı sohbetleri Allo, video sohbetleri ise Duo çatısı altında gerçekleştiriyor. Bu yeni dönemde Hangouts ise başta video konferans olmak üzere kurumsal kullanıma yönelik bir servise evriliyor. Dolayısıyla Google Hangouts API desteğinin de bu dönüşümün bir parçası olarak 25 Nisanda sonlandırılacak olmasına şaşırmamak gerekiyor.

Bazı uygulamalar için Google Hangouts API desteği devam edecek

API desteğinden Google’ın Hangouts için çizdiği yeni rotaya uygun biçimde yararlanan servis ve uygulamalar ise bir süre daha bu destekten faydalanabilecek. Söz konusu servisler ve uygulamalar arasında DialPad, RingCentral, Slack, Control Room bulunuyor.