Google Hands Free adını taşıyan deneysel mobil ödeme uygulamasını kapatacağını açıkladı. Kullanıcılarına alışverişlerinin sonunda kasada “Google ile ödeyeceğim” diyerek ödeme yapma imkanı sunan servisin faaliyeti 8 Şubatta son bulacak.

Uygulama geçtiğimiz yılın mart ayında iOS ve Android‘de kullanıcılarla buluşmuştu. Kullanıcılardan ödeme bilgilerini ve bir fotoğraflarını alan servis; Bluetooth, Wi-Fi ve konum servislerinin yardımıyla kullanıcının bir mağazaya girdiğini algılayabiliyordu. Hands Free ile ödeme yapılırken kasiyerler kullanıcının sisteme yüklediği fotoğrafla karşılaştırma yaparak işlemi doğrulayabiliyordu.

Google, deneysel ödeme uygulamasını hayata geçirirken nihai hedefinin yüz tanımaya dayalı alışveriş sürecinin tamamen bilgisayarlar tarafından kontrol edilen sistemlerle gerçekleştirilmesini hedef olarak işaret etmişti. Hands Free’nin kapanışıyla birlikte bu hedef de rafa kalkmış gibi görünse de, Google vazgeçmişe benzemiyor. Şirketten yapılan açıklamada, Hands Free teknolojisinin en iyi yönlerinin daha fazla kişiye ve mağazaya ulaştırılacağı belirtildi.

Google Hands Free ile alışverişin sıkıntılı noktalarını ortadan kaldırmayı amaçlamıştı

Hands Free, alışverişin bazı sıkıntılı noktalarını ortadan kaldırmak ve satın alma sürecini yenilemek amacıyla yola çıkmıştı. Ancak Google’ın tüm çabalarına rağmen, Hands Free şirketin ana mobil ödeme servisi olan Android Pay’in çapına ulaşamadı. Hands Free’nin kullanım alanı bazı McDonald’s ve Papa John’s restoranları ve Kaliforniya’nın South Bay bölgesindeki yerel mağazalarla sınırlı kaldı.