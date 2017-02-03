Google Fotoğraflar Android uygulaması içinde arananları bulmak artık biraz daha kolay hâle gelecek. Uygulama için yayınlanan son güncellemeyle kullanıcılara sunulan yeni Albümler sekmesi, cihazdaki fotoğrafları daha hızlı biçimde bulmayı sağlayacak.

Yenilenen Albümler sekmesi üç bölüme ayrılıyor. Bunlardan biri film rulosunu farklı biçimlerde (konum, kişiler, vb.) keşfetme imkanını sağlıyor. İkinci sekmede başka uygulamalar içinden çekilen fotoğraflar gösteriliyor. Üçüncü sekme ise gerçek fotoğraf albümlerini ekrana taşıyor.

Bu kompleks yapı, bir an için, sekmeye “Albümler” adı verilmesinin yanlış bir tercih olduğunu düşündürüyor. Ancak yapılan değişikliğin özünde kullanıcılar için yararlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Daha öncesinde başka uygulamalarda çekilen fotoğraflar, başka bir menü üzerinden çekiliyordu. Bu değişiklikle kullanıcılar ekstra bir adım atmaktan kurtuluyor. Diğer iki bölüm ise güncelleme öncesinde de Albümler sekmesi içinde yer alıyordu. Artık bu bölümler eskisine kıyasla daha kolay biçimde görülebiliyor.

Google Fotoğraflar Android uygulamasında keşif bölümü daha görünür hâle geliyor

Daha öncesinde tam boy fotoğraflarla temsil edilen albümler, artık kare formatında birden fazla fotoğrafla gösterilecek. Böylelikle eskiye kıyasla daha fazla fotoğrafı görmek mümkün olacak. Keşif bölümü de güncellemeyle genişletiliyor ve daha belirgin hâle geliyor. Bu sayede bölümün daha sık kullanılmasının da önü açılıyor.