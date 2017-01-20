Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar uygulamalarının eski sürümlerinin fişini 3 Nisan itibarıyla hem iOS’te hem de Android‘de çekecek. Ancak uygulamalar bu tarihten daha önce kullanılamaz hâle gelecek. Şirket, 1 Marttan itibaren kullanıcılara uygulamayı güncelleme konusunda tabir-i cazise “zorlamaya” başlayacak.

Söz konusu uygulamaların güncel versiyonlarını kullananlar için ortada sıkıntılı herhangi bir durum bulunmuyor. Ancak cihazlarının kapasitesi nedeniyle güncelleme işlemini erteleyenler için Google’ın kararının sıkıntı oluşturma potansiyeli bulunuyor.

Özellikle giriş seviyesi bir Android cihaz sahibi olan ve depolama alanı sıkıntısı çekenler için söz konusu uygulamaların yeni versiyonuna geçiş yapmak bazı problemlere yol açabilir. Bazı telefonlarda depolama alanının dolmaya yaklaşması, uygulamaların hata verip kapanmasına neden olabiliyor.

Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar uygulamalarının kapatılacak sürümleri

Google Drive Android uygulaması (2.4.311 sürümünün öncesi)

Google Dokümanlar Android uygulaması (1.6.292 sürümünün öncesi)

Google E-Tablolar Android uygulaması (1.6.292 sürümünün öncesi)

Google Slaytlar Android uygulaması (1.6.292 sürümünün öncesi)

Google Drive iOS uygulaması (4.16 sürümünün öncesi)

Google Dokümanlar iOS uygulaması (1.2016.12204 sürümünün öncesi)

Google E-Tablolar iOS uygulaması (1.2016.12208 sürümünün öncesi)

Google Slaytlar iOS uygulaması (1.2016.12203 sürümünün öncesi)