Google Daydream View VR başlığı, kasım ayında 79 dolar karşılığında satışa sunulmuştu. Google, aradan geçen iki aylık sürenin ardından Daydream View’in fiyatını 30 dolar aşağıya çekti ve sanal gerçeklik başlığını 49 dolardan satmaya başladı.

Daydream View VR, mobil sanal gerçeklik konusunda sunulan en iyi çözümlerden biri olarak değerlendiriliyor. Başlığı kullanabilmek için Daydream platformunu destekleyen bir akıllı telefona sahip olmak gerekiyor.

Şu an için Daydream uyumlu telefonların sayısı çok fazla değil. Google Pixel ve Pixel XL, Moto Z serisi, Huawei Mate 9 Pro, ZTE Axon 7 ve Asus ZenFone AR, sistemi destekleyen veya destekleyecek cihazlar arasında yer alıyor.

Google Daydream View VR indirimi 25 Şubata kadar sürecek

Google’ın sanal gerçeklik başlığı için uyguladığı indirim 25 Şubat tarihine kadar sürecek. Ancak bu konuda inisiyatifin Google’ın elinde bulunduğunu ve indirim süresinin değişebileceğini belirtmek gerekiyor.