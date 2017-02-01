Google’ın internet tarayıcısı Chrome, ilk günden bu yana Chromium projesi çerçevesinde açık kaynaklı olarak işliyor. Ancak Google Chrome iOS uygulaması, bu projede bir istisna niteliği taşıyordu. Apple‘ın tarayıcılardan kendi rendering motorları yerine WebKit kullanmalarını istemesi, Google’ın kendi kod bazını kullanmasını ve uygulama üzerindeki çalışmaları diğer geliştiricilere bırakmasına engel oluyordu.

Ancak bu durum artık değişiyor. Google Chrome iOS uygulamasının kodunu da Chromium’a ekledi. Böylelikle iOS uygulamasını geliştirmek isteyen ya da güvenlik açıkları olup olmadığını kontrol etmek isteyen geliştiricilerin önü açılmış oldu.

Google’dan yapılan açıklamada, bu kararla birlikte Chrome iOS uygulamasının gelişim sürecinin hızlanacağına dikkat çekildi. Şirketin mevcut Chromium testlerinin hepsi artık iOS koduna da uygulanabilecek. Böylelikle platformlar arası özelliklerin uygulamaya yerleştirilmeside kolaylaşacak.

Google Chrome iOS uygulaması da Android versiyonu kadar sık güncellenecek

Google’ın bu hamlesiyle iOS üzerinde Chrome kullananlar da yeni özelliklerden daha hızlı biçimde faydalanabilecek. Bu da, uygulamanın eskiye kıyasla çok daha sık güncelleneceği anlamına geliyor.