Google’ın çatı şirketi Alphabet, 2016’nın son çeyreğine ve yılın geneline ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Analistler yılın son çeyreğinde şirketin gelirinin yüzde 18’in üzerinde bir artışla 25 milyar doların üstüne çıkmasını öngörüyordu. Ancak Alphabet beklentileri aştı ve gelirini 2015’in son çeyreğine kıyasla yüzde 22 oranında artırdı. Şirketin hisse başına elde ettiği gelir ise 9.36 dolar oldu. Alphabet, 2016’nın son üç ayında 6.59 milyar dolak kâra ulaştı. Alphabet’in en büyük gücü olan Google bulut servislerinin önümüzdeki dönemde finansal tablolarda daha etkin bir rol oynamasını öngörüyor.

Alphabet’in “Other Bets” adı verilen bölümü, şirketin Google ve YouTube dışında kalan neredeyse tüm girişimlerini kapsıyor. Bu birim de geçtiğimiz yılın son çeyreğinde zararlarını daha yönetilebilir bir hâle getirmeyi başardı. 2015’in son çeyreğini 1.21 milyar dolar zararla tamamlayan birim, 2016’nın son çeyreğinde bu rakamı 1.08 milyar dolara düşürdü. Ancak bunun başarılması çok da kolay olmadı.

Alphabet, sürücüsüz otomobil projesini Waymo adını taşıyan bağımsız bir şirketin çatısı altına taşıdı. Other Bets birimindeki projeler için daha talepkâr hedefler belirleyen şirket, önemli projelerde görev yapan pek çok üst düzey yöneticiyle yollarını ayırdı.

Reklam, hem Google’ın faaliyetlerinin çekirdeğini oluşturmaya hem de Alphabet’in bir numaralı gelir kaynağı olmaya devam etti. YouTube, mobil ve programlı reklamcılıktan gelen gelirler, 2016’nın son çeyreğinde artmaya devam etti. Şirket, YouTube’un abonelik servisi YouTube Red ile ilgili rakamları ise paylaşmadı.

Google bulut servislerine yatırım yapacak

Tıpkı Amazon ve Microsoft gibi, Google da geleceğin buluttan geçtiğine inanıyor. Google CEO’su Sundar Pichai, 2017’de buluta ciddi anlamda yatırım yapacakların ve bu alandaki çalışan sayısını artıracaklarını ifade etti. Pichai, veri analizi ve güvenlik konusundaki çözümlerinin sektörde lider olma yolunda ilerlediğini dile getirdi. Google CEO’su, 2016’da yapay zekâ üzerine kurulu 350’den fazla ürün ve servisi hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Google, 2016’da donanım konusunda da önemli adımlar attı. Pixel serisi akıllı telefonlarını ve Google Home’u satışa sunan şirket, yeni ürünlerinin satış rakamları konusunda bilgi vermedi. Ancak Sundar Pichai, kişisel bilişimin az sayıda cihazla sınırlı kalmayacağını belirtti. Google CEO’su yazılım, donanım ve servislerin kesişimini sunmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.