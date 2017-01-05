Google, Alexa ve Siri gibi akıllı asistanlarına rakip olan Google Assistant’ı TV ekranlarına getiriyor. Şirket Google Assistant’ın ilerleyen aylarda Android TV ile çalışan televizyon ve set üstü cihazlara geleceğini açıkladı.

Cihazların Assistant özelliğini sunmak için en az Android 6.0 Marshmallow sürümüyle çalışmaları gerekiyor. Google’ın Assistant desteğini alacağını söylediği cihazlara arasında AirTV Player, Xiaomi Mi Box ve Nvidia Shield bulunuyor. Ayrıca ABD’de satılan ve aralarında Sony Bravia ve Sharp Aquos serisi televizyonların da bulunduğu, Android 6.0 veya Android 7.0 yüklü tüm Android TV’lere de akıllı asistan erişimi gelecek.

Google’ın belirttiğine göre, Nvidia Shield eller serbest Assistant deneyimini sunan ilk cihaz olacak. İzleyiciler sadece “OK Google” diye seslenerek asistanı çağırabilecekler. Google Assistant’ın kullanımı ise durumdan duruma değişiklik gösterecek. Bazen ses girişi destekli uzaktan kumandayı kullanmak gerekebilir.

Apple‘ın Siri’sini ve Amazon’un Alexa’sını her iki şirketin set üstü cihazları Apple TV ve Fire TV’de görüyoruz. Google Home ve Chromecast cihazlarının ikisine birden sahip olanlar da Google Assistant işlevlerinden yararlanma fırsatını elde ediyor. Ancak akıllı asistanı doğrudan Android TV’ye entegre etmek, insanların bu işleve erişmek için ek donanım harcaması yapma gereksinimini ortadan kaldıracaktır.