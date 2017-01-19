Google Arama Android uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte düzgün bir internet bağlantısı olmayanlar için bile internette arama yapmak daha kolay hâle geliyor. Kullanıcılar çevrim dışıyken de arama yapabiliyor, Google uygulaması onlar için sonuçları depoluyor ve daha sonra, mobil şebekeyle yeniden bağlantı kurulduğunda gösteriyor. İsteyenler arama sonuçları hazır olduğunda bildirim de alabiliyor.

Google ürün yöneticisi Shekhar Sharad, konuyla ilgili olarak yayınlanan blog yazısında; mobil bağlantıları kesilen kullanıcıların telefonlarıyla internette arama yapmaya devam edebileceklerini, Google uygulamasının perde arkasında çalışarak, yeniden bağlantı kurulduğunda sonuçları ileteceğini söylüyor.

Ayrıca Sharad, bu özelliğin pil ömrüne olumsuz bir etkide bulunmadığının da altını çiziyor. Buna ek olarak veri kullanımına da çok küçük boyutta etkide bulunacağını da ekliyor. Beklemede olan aramalar Google uygulamasına, Aramalar Yönet seçeneği altına kaydediliyor. Umarız çok yakında Google iOS uygulaması da benzer bir özelliği getiren güncellemeye kavuşur.