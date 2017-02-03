Google, en yeni Chrome beta sürümüyle “Yenilikçi Web Uygulamaları” adını verdiği uygulama benzeri web sitelerine Android içinde daha yüksek bir statü sağlıyor. Chrome Android uygulamasının en son beta sürümünde Flipkart Lite gibi bir site açıldığında kullanıcıların karşısına “Ana ekrana ekle” şeklinde bir seçenek çıkacak. Bu seçenek işaretlendiğinde web sitesinin kısayolu ana ekranda ve uygulama çekmecesinde diğer uygulamaların yanında gösterilecek. Böylelikle kullanıcılar web sitesinden gelecek bildirimleri Android bildirim merkezinde görebilecek. Google Android uygulamaları ve web siteleri arasındaki çizgiyi bu yolla inceltmiş oluyor.

Yenilikçi Web Uygulamaları, siteleri “güvenilir, hızlı, ve çekici” hâle getirmek için son HTML sürümünden ve web özelliklerinden yararlanıyor. Bunun için anahtar kaynakları ön belleğe alan Yenilikçi Web Uygulamaları, daha hızlı biçimde yükleniyor ve kullanıcılar internete bağlı olmadığında bile çalışabiliyor. Google’dan yapılan açıklamada, web sitelerinin bu yolla daha doğal göründüğü ve daha sarmalayıcı bir kullanıcı deneyimi yaşattığının altı çiziliyor.

Yenilikçi Web Uygulamaları, henüz geniş bir kapsama alanına ulaşmış değil. Dolayısıyla Google şu aşamada geliştiricilerin büyük desteğine ihtiyaç duyuyor. Yenilikçi Web Uygulamaları’nın Android’in Instant Apps girişiminden farklı bir yerde durduğu söyleniyor. Instant Apps’te kullanıcılar, gerçek uygulamaları URL bağlantıları üzerinden çalıştırabiliyor. Google her iki girişimle de kullanıcılarına indirmek zorunda kalmadan yeni uygulamaları keşfetme fırsatını sağlıyor.

Google Android ayarlarına Yenilikçi Web Uygulamaları’nı yerleştirecek

Yenilikçi Web Uygulamaları, yakında Android’in ayarları içinde de görünecek. Böylelikle kullanıcılar özellikten daha rahat biçimde faydalanabilecek. En yeni Chrome beta sürümü, “CSS Grid Tasarımı” desteğini de beraberinde getiriyor. Bu sayede geliştiricilere daha fazla web sitesi tasarım seçeneği sunulmuş olacak. Yeni Chrome betası, Play Store’da yerini almış durumda.