Google Android‘e web uygulamalarını entegre etme seviyesini daha da ileri götüreceğini açıkladı. Buna göre web uygulamaları uygulama çekmecesi içinde, diğer uygulamaların yanında görünecek, aynı bildirim kontrollerini sunacak. Halbuki Google önceleri bunlara sadece ana ekran ikonları şeklinde görünme imkanı veriyordu.

Google’ın Yenilikçi Web Uygulamaları olarak adlandırdığı bu yeni girişim, kullanıcıların tıkladıkları herhangi bir web bağlantısı açıldığında basit bir sekmede açılmış web sayfası yerine gerçek bir uygulama tadında deneyim elde etmelerini amaçlıyor. Kullanıcıların bu uygulamalarını ana ekranlarına eklemeleri için Chrome’daki “Ana Ekrana Ekle” seçeneğini kullanmaya devam etmeleri gerekecek.

Bu özelliği Google’ın Instant Apps adı verilen, Android kullanıcılarına bir web bağlantısına tıkladıklarında gerçek uygulamayı uzaktan açma ve telefonlarında yüklü olmasa bile deneyimini yaşama fırsatı sunan özellikle karıştırmamak gerekiyor. Yenilikçi Web Uygulamaları, iPhone’un çıkışından beri akıllı telefonlarda bir şekilde var olan kaydedilmiş web uygulamalarının işletim sistemine daha iyi şekilde entegre edilmiş bir versiyonu olacak. Bunun yanında bu uygulamalar daha da gelişmiş olacak; arka planda veri yüklemesi yapabilecek, bildirimlerde işletim sistemi seviyesinde kontrolleri gösterebilecek ve daha birçok işi yerine getirebilecek.

Genel olarak bu iyileştirmeler, özellikle Facebook veya Twitter gibi sitelere olan web bağlantılarını tutmak isteyen Google Android kullanıcıları tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Böylelikle yerel uygulamayı indirmeden, her ne kadar aynı deneyimi olmasa da, kendilerini tatmin edecek bir faydayı web uygulamalarından da sağlayacaklardır. Güncellenmiş Ana Ekrana Ekle özelliğinin önümüzdeki birkaç hafta içinde Chrome Beta Android uygulamasıyla birlikte görülmeye başlaması bekleniyor.