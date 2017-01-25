Google Android Wear 2.0 için hazırlanan son geliştirici ön izleme sürümünün yayınlandığını açıkladı. Platformun önümüzdeki ay itibarıyla resmen kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Android Wear 2.0 için hazırlanan ön izleme sürümlerinin beşincisi, iOS cihazlarıyla uyumluluk özelliğini beraberinde getiriyor.

Bu da üçüncü taraf uygulama geliştiricilerinin uygulamalarını Android Wear saat sahibi iPhone kullanıcılarına ulaştırabileceği anlamına geliyor. Daha öncesinde Android Wear saat sahibi iPhone kullanıcıları sadece Google’ın sunduğu uygulamalara ve saat arayüzlerine ulaşabiliyordu.

Android Wear 2.0 için hazırlanan son ön izleme sürümünün getirdikleri bununla sınırlı kalmıyor. Uygulamalar için eklenen yeni navigasyon çekmecesi ve NFC Host Card Emülasyon desteği de ön izlemede sunulan yenilikler arasında bulunuyor. NFC Host Card Emülasyon desteği sayesinde uygun saatlerde Android Pay ile ödeme yapılmasının önü açılıyor.

Google Android Wear 2.0’ı şubat ayının başlarında yayınlayacak

Google’dan daha önce yapılan açıklamada, Android Wear 2.0’ın şubat ayının başlarında yayınlanacağı açıklanmıştı. Şirketten kesin bir tarih gelmese de, kaynaklar 9 Şubat itibarıyla Android Wear 2.0’ın resmen gün yüzüne çıkacağını belirtiyor. Platformun önce LG tarafından üretilen iki akıllı saatte boy göstereceği, ardından mevcut modellerde dağıtıma çıkacağı iddia ediliyor.