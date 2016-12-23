Google Android Wear 2.0’ın açılışını önümüzdeki yılın ilk çeyreği içinde piyasaya çıkaracağı iki yeni amiral gemisi akıllı saat ile yapacak. Android Wear 2.0’ı bekleyenleri heyecanlandıracak bu haberi, The Verge’e konuşan Google’ın Android Wear ürün müdürü Jeff Chang verdi.

Yeni akıllı saatlere dair dedikodular daha önce gündeme gelmişti. Ancak Google o dönemde bu iddialara ilişkin bir açıklama yapmamıştı. Akıllı saat pazarı halen arzulanan ivmeyi yakalayabilmiş değil. Google yeni ürünleriyle bu durumu değiştirmeyi ve insanları bir akıllı saat satın almaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Google’ın varlığını doğruladı akıllı saatler Google ya da Pixel markalarını taşımayacak. Saatlerin markasını üreticisi belirleyecek. Chang, Google’ın süreç içinde üreticiyle birlikte çalıştığını belirtse de, üreticinin ismini vermedi. Google yöneticisi, sadece söz konusu üreticinin daha önce de Android Wear işletim sistemli cihazlar geliştirdiğini belirtmekle yetindi. Chang, işbirliği ve hedefler çerçevesinden bakıldığında, işbirliğinin Google’ın Nexus akıllı telefonlar için yaptığı ortaklıklara benzediğini dile getirdi.

Yeni cihazların çıkışının ardından mevcut Android Wear işletim sistemli saatler, Android Wear 2.0 ile buluşmaya başlayacak. Yeni platform, akıllı saatlere dikkat çekici bazı yeni özellikler getirecek. Telefon desteği olmadan çalışabilen uygulamalar, Android Pay ve Google Assistant desteği söz konusu yenilikler arasında bulunuyor.

Google’dan yapılan açıklamada mevcut Android Wear saatlerin tamamının Android Wear 2.0 güncellemesini almayacağı, ancak görece yeni modellerin büyük kısmının yeni sürümle buluşacağı belirtildi. Ancak Android Pay gibi donanımsal ihtiyaçları da olan bazı özelliklerin tüm akıllı saatler tarafından desteklenmeyeceğini belirtmek gerekiyor.

Google Android Wear ile ilgili yeni duyurular için CES 2017’yi işaret etti

Chang, Google’ın geliştirme sürecine yakından dahil olduğu amiral gemisi Android Wear saatlerini 2017 boyunca üretim ortakları tarafından hazırlanan yeni saatlerin izleyeceğini belirtti. Chang, bu konudaki duyuruların gerçekleştirileceği ilk etkinlik olarak ise CES 2017’yi işaret etti.