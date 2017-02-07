Google, Hızlandırılmış Mobil Sayfalar ya da genellikle AMP şeklindeki kısaltmasıyla bilinen mobil platformuyla ilgili küçük, ancak önemli bir kullanıcı deneyimi değişikliği gerçekleştirdi. Şirketin blog yazısında da belirttiği üzere Google AMP tabanlı sayfalarda gösterilen makalelerin bağlantılarını Google’a özel URL yerine doğrudan kaynak sayfanın URL’i şeklinde kopyalamak mümkün hâle geliyor. Sayfaların daha basit ve bilgi gösterimini ön plana çıkaran versiyonunu üreten bu serviste şimdiye kadar sayfaların orijinal bağlantılarını paylaşma imkanı bulunmuyordu.

Google yazılım mühendisi Alex Fischer, birçok kullanıcının bir dokümanın orijinal bağlantısına erişmek, onu kopyalamak veya paylaşmak gibi bir talebi olduğuna dikkat çekiyor. Şirket iOS’te, hem Chrome hem de Google uygulaması içinden bu paylaşım imkanını sunmaya başladı. Kullanıcılar her bir AMP tabanlı sayfanın en üst kısmında küçük bir bağlantı ikonu görüyor. Bunu tıklattıklarında sayfanın orijinal bağlantısı gösteriliyor. Buradan onu kopyalamak veya ona tekrar tıklatarak orijinal sayfaya gitmek mümkün oluyor. Fischer, bu özelliğin ilerleyen haftalarda Android‘e de geleceğini kaydediyor.

Fischer, bu değişikliğin sadece kullanışlılıkla ilgisi olmadığına dikkat çekiyor. Bağlantıların ve kaynaklarının bir açıdan içeriğin güvenilirliğini ve sahibini gösterdiğini söylüyor. Aslında hem AMP, hem de Facebook’un Instant Articles platformu yayıncılar için her zaman bir ödün verme anlamına geliyor. AMP daha kullanışlı bir yapı sunuyor; daha sade tasarım, daha hızlı yüklenen sayfaları mümkün kılıyor. Ayrıca görünürlülük bakımından da avantaj sağlıyor, AMP tabanlı sonuçlar arama sonuç sayfalarında Google Haberler bölümünde önceliğe sahip.

Ne var ki, yukarıda saydığımız olumlu yanların da bir bedeli var. Yayıncıların kendi taraflarında ek çalışma yapmaları gerekiyor. Ayrıca bir haberi veya makaleyi okuyan ziyaretçinin yayıncının sitesine geri dönüş ihtimali azalıyor. Google’ın getirdiği bu son yenilik, terazide yayıncı tarafına az da olsa ağırlık ekleyecek gibi görünüyor.