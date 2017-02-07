Gmail JavaScript dosya eklerini engellemeye hazırlanıyor. Söz konusu engelleme, hem gönderilen hem de alınan e-postalar için geçerli olacak. 13 Şubattan itibaren e-postalara .js uzantılı dosyaları eklemek mümkün olmayacak.

Google’ın bu kararının altında, JavaScript dosyalarının son dönemde sıklıkla zararlı yazılım saldırılarında kullanılması yatıyor. Eğer kullanıcılar zararlı JavaScript dosyalarını indirirlerse siber saldırganlar bilgisayarı ele geçirip verileri çalabiliyor veya zarar verici başka eylemler gerçekleştirebiliyor.

Gmail daha önce .exe, .bat ve .msc uzantılı dosyaların e-postalarda doğrudan ek olarak paylaşılmasına kısıtlama getirmişti. Bu uzantıya sahip dosyaları sıkıştırarak e-postalara eklemek de mümkün olmuyor. JavaScript dosyalarını göndermek isteyenlerin 13 Şubattan sonra Google Drive ya da Google Cloud Storage kullanmaları gerekiyor.

Gmail JavaScript dosyalarını e-postalara eklemek isteyenleri uyaracak

Gmail üzerinden e-posta gönderecekler, JavaScript dosyası eklemek istedikleri takdirde uyarılacaklar. Ancak e-posta üzerinden JavaScript dosyası alanlara aynı uyarının yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.