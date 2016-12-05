Türkiye’de akıllı telefon pazarının en sevilen markalarından biri olan General Mobile, son zamanlarda Google ile oldukça yakın bir işbirliği yürütüyor. Android One programını Türkiye’ye getiren General Mobile 4G ile başlayan bu yakın mesai arkadaşlığı, Barselona’da MWC 2016 kapsamında tanıtılan GM 5 Plus ile devam etmişti. Uygun bir fiyat karşılığında saf Android deneyimi isteyenlere hitap eden bu cihazların arasına son olarak GM 5 katıldı. Kısa süre önce satışa sunulan telefon, kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. General Mobile’ın en yeni akıllı telefonunu sizler için mercek altına aldık.

GM 5 inceleme: Tasarım

General Mobile GM 5, genel hatları itibarıyla kendisinden önce çıkan General Mobile 4G ve GM 5 Plus‘a fazlasıyla benziyor. İki akıllı telefonun gövdeleri birbirlerine fazlasıyla benziyor. Telefonun arka yüzey dokusu GM 5 Plus’ın arka yüzey dokusunu hatırlatıyor. 5 inç bir ekrana sahip olsa da, ekran çerçevelerinin dar tutulması sayesinde telefon fazla büyük bir yüzey alanı kaplamıyor. Kolay tutulan telefon tek elle rahatça kullanılıyor. Arka yüzeyin hafif konik yapısı, bu rahat kullanımı mümkün kılan faktörler arasında ön plana çıkıyor.

General Mobile GM 5’in ön yüzü Gorilla Glass 4 ekran camıyla kaplı. Bu sayede telefonun sağlamlık seviyesi de yükseliyor. Telefonun kenarını ise metal bir çerçeve kaplıyor. Cam ve metali akıllı telefonun arkasındaki lastik kapak tamamlıyor. GM 5’in arka kapağı çıkarılabiliyor. Yumuşak ve dokulu yüzeyiyle deri hissini sağlayan bu arka kapak rahat tutuşu mümkün kılıyor. Çıkarılabilir olması dışında GM 5’in arka kapak tasarımıyla GM 5 Plus ile aynı olduğu söylenebilir.

Arka kapağı yerinden çıkarmak çok zor değil. Ancak kapağı çok sık yerinden çıkaranların uzun vadeli deformasyonlara karşı dikkatli olmalarında fayda var. Kapağın altında 2500 mAh kapasiteli pil bulunuyor. MicroSIM ve microSD kart yuvalarına ulaşmak için pili yerinden çıkarmak gerekiyor. Cihazın çift SIM kartlı bir versiyonu da mevcut.

Akıllı telefonun arka yüzünün üst kısmında 13 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Bu kameranın hemen altına ise çift renkli LED flaş yerleştirilmiş. Flaşın altında General Mobile logosu, biraz daha aşağıya inildiğinde ise Android One logosu yer alıyor. Ön tarafa geçildiğinde ise 5 inç ekranın alt kısmında herhangi bir tuş görülmüyor. Üst kısımda ise soldan sağa sırasıyla LED durum lambası, ahize hoparlörü ve 5 megapiksel ön kamera bulunuyor.

General Mobile GM 5’in sol kenarı boş bırakılmış. Sağ kenarda ise ses kontrol ve güç butonları bulunuyor. Üst kenara 3.5 mm. kulaklık jakı ve ikinci mikrofon yer alıyor. Alt kenara inildiğinde ise iki hoparlör ızgarası ve ortalarına yerleştirilen microUSB girişi göze çarpıyor. Bu ızgaralardan sadece birinden ses geliyor. Mikrofonun da diğerinin içine gizlenmiş olması muhtemel görünüyor. Hoparlörden yeterli yükseklikte ses çıkışı sağlanıyor. GM 5 Plus’ta USB-C’yi tercih eden General Mobile’ın GM 5’te yeniden microUSB’ye dönüş yapması ise biraz üzücü bir tercih olarak değerlendirilebilir.

GM 5 inceleme: Ekran

General Mobile GM 5’te, tıpkı General Mobile 4G gibi, 5 inç IPS ekran bulunuyor. Bu ekran 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip. Ekran güneş ışığı altında oldukça iyi biçimde görülebiliyor. Buna ek olarak, görüş açılarının geniş olması da, kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. 720p çözünürlük de 5 inç ekranda gayet tatmin edici bir deneyim yaşatıyor.

Yazı ve resim keskinlikleri gözde bir rahatsızlık oluşturmuyor. Bu da GM 5’in ekran konusunda General Mobile 4G’nin mirasını taşıdığını ve aynı fiyat segmentindeki rakiplerinin arasından sıyrıldığı anlamına geliyor.

GM 5 İnceleme: Donanım ve Performans

GM 5, temel bileşenleri bakımından da General Mobile 4G ile aynı yerde duruyor. GM 5’te de 64-bit tabanlı, 1.2 GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 410 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye Adreno 306 GPU, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. microSD kart yuvası sayesinde bu alanın üzerine 64 GB daha eklenebiliyor.

GM 5’te de General Mobile 4G ile aynı bileşenlerin kullanılması, giriş segmentindeki donanım standardının geçtiğimiz yıldan bu yana değişmediğinin bir göstergesi olarak nitelenebilir. General Mobile 4G giriş seviyesi Android cihazların biraz üstünde bir yerde duruyordu. GM 5 için de aynı şeyler söylenebilir. AnTuTu testinde 28000 civarı bir puan alarak hem General Mobile 4G’yi hem de giriş segmentindeki diğer rakiplerini geride bırakan GM 5, Geekbench 4 testinde selefi olarak nitelenebilecek 4G’ye biraz daha yakın puanlar alıyor.

General Mobile GM 5, aktüel kullanımda da orta üstü bir performans sergiliyor. Saf Android deneyiminin bu performanstaki etkenlerden biri olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Cihazda Android 7.0 Nougat’nın üzerine ekstra bir arayüz, bileşen veya geçiş efekti bulunmuyor. Bu da gereksiz performans kaybının önlenmesini sağlıyor. Android arayüzünde gezinirken çok nadiren bazı gecikmeler yaşansa da, genel deneyim için “pürüzsüz” sıfatı kullanılabilir. Cihazın varsayılan internet tarayıcısı Chrome da web sitelerini gösterme konusunda bir sorun çıkarmıyor.

GM 5, cihazdan yüksek performans bekleyen Asphalt Xtreme gibi oyunları fazla sıkıntı yaşamadan ve yaşatmadan oynatabiliyor. Ancak grafik hızı ve kalitesi gibi alanlara odaklanıldığında GM 5’in üst sınıf akıllı telefonların uzağına düştüğünü anlamak pek zor olmuyor.

GM 5 inceleme: Pil ve Kablosuz Bağlantı

General Mobile GM 5’te 2500 mAh kapasiteli pil bulunuyor. 5 inç ekranın çözünürlüğünün fazla yüksek olmaması ve Qualcomm Snapdragon 410 işlemcinin düşük güç tüketmesi sayesinde GM 5, oldukça tatmin edici bir pil performansı sergiliyor. Normal yoğunluklu bir kullanım senaryosunda GM 5, tek bir şarj ile iki günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Ancak gün boyunca sık sık oyun oynanırsa veya uzun süre Spotify’da müzik dinlenirse pilin tam şarjın ardından iki günü çıkarması pek mümkün olmuyor.

Kablosuz bağlantı konusunda da GM 5, uzun bir liste taşıyor. 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Wi-Fi HotSpot, Wi-Fi Direct ve A-GPS destekli GPS gibi pek çok Android telefonunda bulunan bağlantı özellikleri, General Mobile GM 5’te de mevcut.

GM 5 inceleme: Yazılım

GM 5, General Mobile’ın üçüncü Android One telefonu. Şirketin Google ile işbirliğine giderek hem yazılımla ilgili problemlerini önemli ölçüde de çözdüğü hem de uluslararası pazardaki bilinirliğini artırdığı söylenebilir. General Mobile’ın akıllı telefonları, saf Android deneyimi yaşamanın en pratik araçları arasında yer alıyor. Güncellemeleri hızlı biçimde almaları da bu cihazların artıları arasında bulunuyor.

GM 5 kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkıyor. Bu işletim sisteminin üzerine General Mobile çok az şey ekliyor. Kullanıcılar saf Android arayüzünü taşıyan GM 5’te yine Google ürün ve servislerinin ön planda olduğu bir deneyim yaşıyor. Akıllı telefonun ana ekranında bulunan Google klasöründe Google, Haritalar, Gmail, Fotoğraflar, YouTube ve Çeviri gibi uygulamalar kullanıcıları karşılıyor. Yine ana ekranda bulunan diğer klasörler üzerinden Google Drive gibi uygulamalara ya da çeşitli Google Play servislerine ulaşılabiliyor. Chrome, cihazda varsayılan internet tarayıcısı olarak görev yapıyor.

GM 5’in uygulama menüsünde en sık kullanılan uygulamalar ekranın üst kısmında yer alıyor. Bu bölümün üstüne de uygulama bulmayı kolaylaştıran bir arama çubuğu yerleştirilmiş. Menünün arayüzü oldukça basit ve kullanışlı. Gereksiz arayüz ve bileşenlerinin olmaması, telefonun performansına da olumlu etki yapıyor. Buna ek olarak, saf Android arayüzünün de ayrı bir güzellik taşıdığını belirtmek gerekiyor.

General Mobile, GM 5 Plus’a olduğu gibi, GM 5’e de GM Asistan ve StoreOID uygulamalarını yerleştirmiş. GM Asistan uygulaması, akıllı telefonun performansını daha verimli hâle getirebilecek çeşitli araçları barındırıyor. Ön bellek temizleyici, hızlandırıcı, güç tasarrufu ve soğutucu söz konusu araçlar arasında yer alıyor. Uygulamadaki Self Servis sekmesinde ise güvenlik, telefon ve yazılım yönetimi için hazırlanan araçlara erişilebiliyor. Sık Sorulan Sorular bölümünde, tahmin edilebileceği üzere, müşteriler tarafından General Mobile’a en çok yöneltilen soruların yanıtları bulunuyor. Hata Bildirimi bölümü üzerinden de kullanıcılar, cihazlarında karşılaştıkları bir sorunu hızlı biçimde General Mobile ekibine iletebiliyor.

StoreOID uygulaması ise General Mobile tarafından seçilen bazı uygulamalar hakkında bilgi veriyor. Bu uygulamaların Google Play Store sayfalarına da StoreOID içindeki kısa yolları üzerinden ulaşılabiliyor.

GM 5 inceleme: GM 5 Fotoğrafları

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GM 5 inceleme: Kamera

GM 5’in arkasında 13 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Bu kameraya LED flaş destekliyor. GM 5 Plus’ın önüne de 13 megapiksel çözünürlüklü kamera yerleştiren General Mobile, GM 5’te 5 megapiksel çözünürlüklü bir kamerayı tercih etmiş.

Akıllı telefonun yazılımının geneline yayılan Google etkisi, kamera konusunda da kendisini gösteriyor. Google Kamera uygulaması, GM 5 Plus’ta olduğu gibi, GM 5’te de varsayılan kamera uygulaması görevini üstleniyor. Uygulama, Fotoğraf Küresi ve Lens Bulanıklığı özellikler taşıyor. Lens Bulanıklığı özelliği sayesinde fonu bulanık hâle getirip öndeki nesneye odaklanan fotoğraflar çekilebiliyor. Kamera uygulamasının arayüzünün gereğinden fazla sade olması ise kafa karışıklığına yol açmayı sürdürüyor. Örneğin, farklı kamera modlarını görmek için ekran üzerinde soldan sağa doğru sürükleme hareketi yapmak gerekebiliyor. Buna ek olarak, uygulamanın deklanşör tuşunun da her zaman arzulanan seviyede tepkime vermediğini belirtmek gerekiyor.

13 megapiksel çözünürlüklü arka kamera, iyi bir performans sergiliyor. Ortamdaki ışık koşulları ideal ise ortaya son derece parlak ve canlı fotoğraflar çıkıyor. Bazı fotoğraflarda renklerin doğallığı kaybolsa da, ideal ışık koşulları sağlandığı takdirde hem gerçekçi hem de detay seviyesi yüksek kareler yakalanabiliyor. Gece manzara çekimlerinde de gürültünün düşük olması, kameranın artı hanesine yazılan unsurlar arasında bulunuyor.

5 megapiksel ön kamera ile çekilen selfie fotoğraflar, eğer ideal koşullar varsa, oldukça net görünüyor. 13 megapiksel ön kameralı GM 5 Plus kadar olmasa da, GM 5 ile de güzel selfie kareleri yakalamak mümkün.

GM 5’in arka kamerasıyla 1080p, ön kamerasıyla ise 720p video kaydı gerçekleştirilebiliyor. Akıllı telefon, elektronik görüntü sabitleme sisteminin varlığı sayesinde oldukça dengeli videolar kaydedebiliyor. Videolardaki ses kalitesinin de iyi olduğunu belirtmek gerekiyor.

GM 5 inceleme: Kamera Fotoğrafları

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GM 5 inceleme: Sonuç

General Mobile, Google ile işbirliğine gitmeden önce de Türkiye pazarında büyük ilgi gören cihazlar üretiyordu. Şirketin Android One programına dahil olmasıyla birlikte saf Android deneyimi arayanlar da General Mobile telefonlarına ilgi göstermeye başladı. GM 5 de bu ilgiyi muhafaza etmeyi başaracak gibi görünüyor.

General Mobile’ın makul teknik özellikleri uygun bir fiyat karşılığında sunduğu göz önüne alınınca bu duruma pek de şaşırmamak gerekiyor. Daima güncel bir Android deneyimi yaşama imkanı da, doğal olarak, bu ilgiyi artırıyor.

GM 5, teknik özellikler bakımından GM 5 Plus’ın arkasında yer alsa da, oldukça dengeli bir performans ve kullanıcı deneyimi sunuyor. Fiyat etiketinde 699 TL yazması da GM 5’in en önemli silahları arasında bulunuyor.

Cebinden fazla para çıkarmadan, dengeli performans gösterecek bir Android telefon arayanlar ya da en güncel Android deneyimini en hızlı biçimde yaşamak isteyenler için GM 5 en uygun seçeneklerden biri olarak göze çarpıyor.